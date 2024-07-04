حارس البرازيل يقترب من ارتداء قميص الاتحاد السعودي

اقترب نادي الاتحاد السعودي، من التعاقد مع حارس مرمى برازيلي، لحماية عرين "العميد" في الموسم المقبل في دوري روشن.

ورحل الحارس مارسيلو غروهي عن الاتحاد، ويرغب النادي الجداوي بتدعيم مركز حراسة المرمى، للعودة إلى المنافسة مجددًا.

وكشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" أن نادي الاتحاد دخل في مفاوضات جادة مع بينتو حارس فريق أتلتيكو باراناينسي ومنتخب البرازيل.

وأشار "غاليتي" المختص في أخبار الانتقالات إلى أن بينتو بات الخيار الأول لنادي الاتحاد السعودي.

وأضاف: "من المتوقع حدوث تطورات بين الطرفين قريبًا، حيث سيرد اللاعب بمطالبه الشخصية".

وتابع: "مسؤولو الاتحاد تواصلوا أيضًا مع كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي، وأوبلاك حارس أتلتيكو مدريد".

واختتم غاليتي تصريحاته بأن كلا الحارسين يُعتبر بديلًا مناسبًا في حالة عدم الاتفاق مع بينتو.

ولعب بينتو 26 مباراة مع فريقه هذا الموسم، واستقبلت شباكه فيها 16 هدفًا، بينما خرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.

يذكر أن الاتحاد خرج بموسم صفري، بعد الفشل في المنافسة على ألقاب الدوري السعودي، وكأس السوبر المحلي، وكأس خادم الحرمين، ومونديال الأندية، ودوري أبطال آسيا، والبطولة العربية.