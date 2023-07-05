موعد تولي أنشيلوتي قيادة منتخب البرازيل

ولم يعلق نادي ريال مدريد أو أنشيلوتي على تصريحات رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، حتى الآن، سواء بالنفي أو التأكيد.

ولكن العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن الاتحاد البرازيلي اتفق مع كارلو أنشيلوتي على تدريب البرازيل بداية من عام 2024.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل.

ويتولى أنشيلوتي مسؤولية قيادة ريال مدريد منذ موسمين قاد الفريق خلالهما للتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

وتبدأ البرازيل مشوارها في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في سبتمبر على أرضها أمام بوليفيا ثم خارجها أمام بيرو.