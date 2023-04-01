فرحة هالاند في المدرجات بهدف ألفاريز في ليفربول (فيديو)
قاد الأرجنتيني جوليان ألفاريز خط هجوم سيتي، ونجح في تسجيل هدف التعادل لناديه.
أبدى إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي سعادة كبيرة في المدرجات بهدف جوليان ألفاريز الذي منح ناديه التعادل خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم ليفربول عبر الدولي المصري محمد صلاح في المباراة المقامة على ملعب الاتحاد قبل أن يتعادل ألفاريز لأصحاب الأرض.
ويسعى سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية لتقليص فارق النقاط مع المتصدر آرسنال، بينما يرغب ليفربول في الفوز للاستمرار في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
ولم يشارك هالاند مع ناديه واكتفى بمشاهدة المباراة من مدرجات ملعب الاتحاد بسبب الإصابة، حيث يعاني من إصابة في الفخذ منعته من المشاركة أمام ليفربول.
وقاد الأرجنتيني جوليان ألفاريز خط هجوم سيتي، ونجح في تسجيل هدف التعادل لناديه.