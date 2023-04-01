فرحة هالاند في المدرجات بهدف ألفاريز في ليفربول (فيديو)

أبدى إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي سعادة كبيرة في المدرجات بهدف جوليان ألفاريز الذي منح ناديه التعادل خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول عبر الدولي المصري محمد صلاح في المباراة المقامة على ملعب الاتحاد قبل أن يتعادل ألفاريز لأصحاب الأرض.