ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يكتسح إشبيلية ويطير بالصدارة
ابتعد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه على ضيفه إشبيلية 3 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 20 من "لا ليغا".
وهيمن أصحاب الأرض على المباراة من البداية لكنهم تمكنوا من التسجيل فقط بعد الاستراحة، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وبعد 12 دقيقة، انطلق رافينيا من الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية منخفضة مثالية لجابي وضعها في المرمى.
وأحرز رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 79 بتسديدة إثر تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول ألبا.
ووسع برشلونة فارق النقاط بينه وبين ملاحقه ريال مدريد بعد أن رفع رصيده إلى 53 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام "الملكي" صاحب المركز الثاني، والذي خسر في وقت سابق من يوم الأحد في نفس المرحلة أمام مايوركا صفر -1.
ويحتل إشبيلية، الذي فاز في خمس مباريات فقط من 20 في الدوري هذا الموسم، المركز 16 برصيد 21 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: