برشلونة وإشبيلية
برشلونة وإشبيلية

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يكتسح إشبيلية ويطير بالصدارة

برشلونة يستغل تعثر الريال وينفرد بصدارة الليغا
فريق التحرير
فريق التحرير

ابتعد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه على ضيفه إشبيلية 3 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 20 من "لا ليغا".

برشلونة ينجح في استغلال تعثر ريال مدريد أمام مايوركا ويصعب عليه المنافسة على لقب الدوري الإسباني

وهيمن أصحاب الأرض على المباراة من البداية لكنهم تمكنوا من التسجيل فقط بعد الاستراحة، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد 12 دقيقة، انطلق رافينيا من الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية منخفضة مثالية لجابي وضعها في المرمى.

وأحرز رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 79 بتسديدة إثر تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول ألبا.

برشلونة وإشبيلية
برشلونة يبدأ خطوات تجديد عقد عثمان ديمبلي

ووسع برشلونة فارق النقاط بينه وبين ملاحقه ريال مدريد بعد أن رفع رصيده إلى 53 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام "الملكي" صاحب المركز الثاني، والذي خسر في وقت سابق من يوم الأحد في نفس المرحلة أمام مايوركا صفر -1.

ويحتل إشبيلية، الذي فاز في خمس مباريات فقط من 20 في الدوري هذا الموسم، المركز 16 برصيد 21 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني:

Candle
Candle
برشلونة
الدوري الإسباني
إشبيلية

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com