ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يكتسح إشبيلية ويطير بالصدارة

وهيمن أصحاب الأرض على المباراة من البداية لكنهم تمكنوا من التسجيل فقط بعد الاستراحة، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد 12 دقيقة، انطلق رافينيا من الجهة اليمنى وأرسل تمريرة عرضية منخفضة مثالية لجابي وضعها في المرمى.

وأحرز رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 79 بتسديدة إثر تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول ألبا.