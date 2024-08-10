علق النجم الفرنسي تيري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي على الأخبار المتداولة في الأوساط الإعلامية الفرنسية حول تعاقده مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لتدريب المنتخب الأول.

ورغم أن عقد تيري هنري مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ينتهي في 30 يونيو 2025، فإن الوصول لنهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والفوز بالميدالية الفضية بعد الخسارة من إسبانيا (5 ـ3) جعل بطل العالم 1998 مع منتخب الديكة محل اهتمام الاتحادين الأمريكي والويلزي لكرة القدم.

وقالت تقارير إخبارية فرنسية إن هنري (47 عاما) يواجه مستقبلا غامضا بسبب العروض التي تلقاها لتدريب منتخب الولايات المتحدة أو منتخب ويلز.

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وبعد الهزيمة أمام إسبانيا (3-5 ) في نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 يوم الجمعة،أجاب المدرب الفرنسي بشكل ذكي وساخر عن مستقبله على رأس المنتخب الأولمبي لفرنسا بعد انتهاء فعاليات الأولمبياد.

وقال أسطوره نادي أرسنال السابق في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "تريدون مني أن أتحدث عن مستقبلي بعد الأولمبياد.. حسنا مستقبلي هو الذهاب للتمتع بأشعة الشمس مع عائلتي، لا يمكن أن أفيدكم بأكثر من ذلك".

ورفض هنري الحديث عن مستجدات المفاوضات بينه وبين الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لكن مصادر إعلامية فرنسية أكدت أن مدرب المنتخب الأولمبي سيكون على الأرجح المدرب القادم للمنتخب الأمريكي.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، في تصريحات سابق إن هنري سيحتفظ بمنصبه مدربا لفرنسا (دون 23 عاما) حتى نهائي عقده في يونيو 2025.

وفي أول تجربة له على رأس المنتخبات قاد هنري منتخب فرنسا الأولمبي للوصول لنهائي أولمبياد باريس قبل التفريط في الميدالية الذهبية لإسبانيا في أعقاب مباراة مثيرة انتهت (5 ـ 3).

وتعاقد هنري مع الاتحاد الفرنسي في أغسطس 2023 لتدريب المنتخب الأولمبي حتى يونيو 2025، كما درب سابقا فريقي موناكو الفرنسي ومونتريال الكندي وعمل مدربا مساعدا في المنتخب البلجيكي.