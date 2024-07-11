النصر السعودي يقدم عرضا لضم نجم راسينغ كلوب الأرجنتيني

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات لضم الأرجنتيني بالتسار رودريغيز، لاعب وسط راسينغ كلوب، البالغ من العمر 21 عامًا، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويهدف مسؤولو النصر للاستفادة من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنح الأندية فرصة ضم محترفين اثنين إضافيين مقارنة بقائمة الموسم الماضي، بشرط ألا يتجاوز عمر أي منهما 23 عامًا.

ونقلت صحيفة "الميدان" على لسان فيكتور بلانكو، رئيس راسينغ، تأكيده بتواصل النصر مع ناديه بشكل رسمي، من أجل ضم رودريغيز.

وأوضح: "لم نتوصل لاتفاق حتى الآن، لكن المفاوضات ما زالت جارية".

وينشط رودريغيز مع الفريق الأول لراسينغ منذ يوليو 2023، وخلال الموسم الماضي خاض 15 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وصنع 3.

وذكرت تقارير أخيرا أن برنامج الاستقطاب أبلغ نادي النصر بأنه لن يقدم له أي دعم مادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأن النادي استهلك كل المبالغ المخصصة له في صيف 2023.

وأوضح التقرير أن قرار ضم لاعبين لكل فريق تحت 23 عامًا له استثناء، وفقًا لميزانيات خاصة ومحدودة للنادي.

ولم يبرم النصر أي صفقة في الصيف الجاري، علمًا بأن "العالمي" يخوض معسكرًا تدريبيًا في البرتغال استعدادًا للموسم المقبل.