فنربخشة يعترض على تحويل لاعبه أكايدين للجنة الانضباط بدعوى "البصق" على تريزيغيه

وقال فنربخشة في بيان اليوم عبر تويتر: "لا يمكن قبول القرار القانوني للاتحاد التركي لكرة القدم".

وأضاف: "إنه لحدث تاريخي أن يقرر الاتحاد التركي إحالة لاعبنا ساميت أكايدين إلى لجنة الانضباط.. ثبت بوضوح أنه لم يفعل شيئا بالعودة للقطات المصورة بالفيديو. هذا أمر فاضح".

وتابع: "هذه الواقعة لم يتضمنها تقرير حكم المباراة، وهو افتراء من قبل الجمهور لكنه يوضح وجهة نظر الاتحاد التركي لكرة القدم تجاه فنربخشة".

واختتم النادي التركي بيانه قائلا: "يدعو النادي كل مسؤول يعمل تحت مظلة الاتحاد التركي، ولا سيما في لجنة الانضباط، التي وقعت على هذا القرار، إلى حل الأمر فورا".