فنربخشة يعترض على تحويل لاعبه أكايدين للجنة الانضباط بدعوى "البصق" على تريزيغيه
اعترض نادي فنربخشة على تحويل لاعبه ساميت أكايدين للجنة الانضباط للاتحاد التركي لكرة القدم بداعي البصق على محمود حسن (تريزيغيه) خلال سجود الأخير على أرض الملعب، عقب تسجيله هدفا في المباراة التي خسرها فريقه طرابزون سبور في الدوري التركي لكرة القدم.
وأظهرت صور ولقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصق أكايدين نحو تريزيغيه، الذي سجل هدف فريقه الوحيد قبل عشر دقائق من النهاية، في المباراة التي انتهت بفوز فنربخشة 3-1، يوم الخميس الماضي.
وقال فنربخشة في بيان اليوم عبر تويتر: "لا يمكن قبول القرار القانوني للاتحاد التركي لكرة القدم".
وأضاف: "إنه لحدث تاريخي أن يقرر الاتحاد التركي إحالة لاعبنا ساميت أكايدين إلى لجنة الانضباط.. ثبت بوضوح أنه لم يفعل شيئا بالعودة للقطات المصورة بالفيديو. هذا أمر فاضح".
وتابع: "هذه الواقعة لم يتضمنها تقرير حكم المباراة، وهو افتراء من قبل الجمهور لكنه يوضح وجهة نظر الاتحاد التركي لكرة القدم تجاه فنربخشة".
واختتم النادي التركي بيانه قائلا: "يدعو النادي كل مسؤول يعمل تحت مظلة الاتحاد التركي، ولا سيما في لجنة الانضباط، التي وقعت على هذا القرار، إلى حل الأمر فورا".
ونفى أكايدين ارتكابه لهذا الفعل المزعوم.
وكتب أكايدين على تويتر في وقت سابق: "أدين الادعاءات غير الأخلاقية من خلال التلاعب بتصرفي، وهذا تصرف يحدث مع الرياضيين".
وقال طرابزون في حسابه على فيسبوك عقب الواقعة: "هذا أمر مثير للاشمئزاز. ندين بشدة العمل غير الإنساني ضد لاعبنا تريزيغيه خلال مواجهة فنربخشة يوم 18 مايو".
وأضاف: "إنه لأمر مثير للاشمئزاز أن يبصق ساميت أكايدين لاعب فنربخشة على لاعبنا بينما كان يسجد احتفالا بالهدف".
ويحتل طرابزون المركز السادس في الدوري وله 51 نقطة، ويأتي فنربخشة في المركز الثاني ويبتعد بخمس نقاط عن غلطة سراي المتصدر.