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رياضة

نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس فرنسا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تدور مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا في بريتوريا بين صن داونز وبيراميدز
نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس فرنسا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
بيراميدز وصن داونزالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
24 مايو 2025، 3:30 ص

تقام اليوم السبت مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين بيراميدز المصري ومضيفه صن داونز الجنوب إفريقيا وذلك على ملعب فيرسفييلد في بريتوريا.

وفي مسابقة كأس فرنسا، سيكون باريس سان جيرمان أمام فرصة التتويج بالثنائية وإضافة لقب الكأس للدوري، عندما يواجه ستاد ريمس في النهائي، قبل أسبوع تحديدا على خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان.

وتقام اليوم السبت أيضا مباريات من الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري المصري فضلا عن مواجهة من نصف نهائي كأس تونس.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت 24 مايو 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني: 

ريال مدريد ـ ريال سوسيداد ـ الساعة 15.05 ـ  bein sports 1

الدوري الإيطالي: 

ميلان ـ مونزا ـ الساعة 09.45 ـ  أبوظبي بريميوم 

كأس فرنسا:

باريس سان جيرمان ـ ستاد ريمس ـ الساعة 10.00 ـ 4 bein sports 

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دوري أبطال إفريقيا: 

صن داونز ـ بيراميدز ـ الساعة 04.00 ـ  beIN Sports HD 6 

كأس تونس: 

الاتحاد المنستيري ـ الملعب التونسي ـ الساعة 05.30 ـ القناة الوطنية 1 ـ تونس

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الدوري العراقي: 

دهوك ـ الشرطة ـ الساعة 07.00 ـ القناة العراقية الرابعة

الدوري المصري: 

بتروجيت ـ الزمالك ـ الساعة 08.00 ـ قناة on sports

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