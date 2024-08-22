اقترب سيرجي روبيرتو، نجم برشلونة الإسباني السابق، من الانتقال إلى الدوري الإيطالي قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

وانتهت علاقة روبيرتو مع برشلونة في ظل عدم الاتفاق على تجديد التعاقد بين الطرفين.

وأصبح روبيرتو لاعبًا حرًّا بعد ارتباط يزاد على 18 عامًا بنادي برشلونة منذ التحاقه بقطاع الأكاديميات وحتى تصعيده للفريق الأول عام 2011.

وخاض سيرجي روبيرتو 373 مباراة بقميص برشلونة، وسجل 19 هدفًا، وقدم 43 تمريرة حاسمة.

وتوج روبيرتو مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة بجانب لقب كأس العالم للأندية كما فاز بلقب الدوري الإسباني 7 مرات وكأس الملك مرة واحدة.

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واقترب نادي كومو الناشط في الدوري الإيطالي من إقناع اللاعب الإسباني بارتداء قميص الفريق تحت قيادة المدرب سيسك فابريغاس الذي لعب أيضًا بقميص برشلونة من قبل.

وقدم كومو عرضًا للحصول على توقيع روبيرتو على عقد يمتد لموسمين قادمين مع خيار إضافة موسم ثالث بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وتعاقد نادي كومو مع رافايل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر بجانب الحارس المخضرم بيبي رينا، وضم العراقي علي جاسم.

ويستهدف الفريق الإيطالي ضم نيكو باز لاعب ريال مدريد الإسباني، بجانب ماكسيمو بيروني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات.