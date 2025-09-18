غياب طويل.. طبيب شهير يصدم إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A (صورة)

وجَّه الدكتور سراج زكريا، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، صدمة لجمهور النادي الأهلي المصري بسبب مدة غياب إمام عاشور، نجم الفريق الأحمر، إثر إصابة مؤخرًا بـ"فيروس A"، ونقله على إثره إلى المستشفى.

وكان النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور أثبتت تعرضه لعدوى بـ"فيروس A".

وأوضح جاب الله أن اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وأن تواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان، على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

وشدد طبيب الأهلي على أنه تم اتخاذ إجراء وقائي قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة، وجاءت نتائجها سلبية، خاصة أن الفيروس من الأمراض المعدية.

والتهاب الكبد الوبائي A مرض معدٍ، حيث تنتقل العدوى الفيروسية عبر الاتصال الوثيق بالمريض أو لمس الأسطح التي سبق ملامستها أو التشارك في أدواته الشخصية، مثل ماكينة الحلاقة.

بجانب ذلك، قد ينتقل فيروس A دون الاختلاط بالمرضى عن طريق، تناول الأطعمة النيئة، أو تناول الماء الملوث، وأعراضه تشمل: الحمى، والقيء، والإسهال، واصفرار الجلد، وبياض العين، وضعف العضلات.

وكتب سراج زكريا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في مسألة لاعب الكرة كابتن إمام عاشور واحتمال إصابته بفيروس A، فإن هذا الفيروس منتشر عند الأطفال نظرًا لقلة النظافة وعدم الانتباه في الأكل ولا يصاب به الإنسان مرتين لأنه يحدث مناعة دائمة بعد الإصابة به".

وأضاف: "عندما يصاب به الكبار مثل إمام عاشور، هنا نقطتان الأولى أنه يجب أن يعيش في أماكن نظيفة جدًّا وأسرته تراعي نظافة المأكل، والثانية إذا صحت الإصابة به في سن الشباب فتكون الحالة خطرة جدًّا، ولا بدَّ من الراحة مدة لا تقل عن شهرين لذلك وجب التنويه".

وكان الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أكد أنه "من المتوقع أن يغيب إمام عاشور عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، وربما لا يشارك في أي مباريات خلال هذه المرحلة، إلا إذا سمحت حالته وفقًا للتقارير الطبية".

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباتر، يوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل الأهلي بدايته السيئة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، وتعادل أمام إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

وبالتعادل مع إنبي واصل الأهلي فقد النقاط ووصل للنقطة السادسة فقط من 5 مباريات، ليقبع الفريق في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري.