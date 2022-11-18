مانشستر يونايتد يتعهد بالرد على رونالدو بعد اتخاذ "خطوات مناسبة"

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه سيرد على تصريحات رونالدو التي قال فيها إنه شعر بالخيانة من النادي وإنه يجبر على على الرحيل، بعد الوصول للحقائق كاملة، بعد اتخاذ "خطوات مناسبة".

وأحدث الفائز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات زلزالاً كروياً عندما صرّح في وقت سابق انه لا يحترم الهولندي إريك تن هاغ مدرب "الشياطين الحمر"، كما انتقد عائلة غلايزر مالكة يونايتد في مقابلة لمدة 90 دقيقة بثتها قناة "توك تي في".

قال يونايتد في بيان: "بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح خطوات مناسبة رداً على المقابلة الإعلامية الأخيرة لكريستيانو رونالدو".

وأضاف "لن نُدلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".

ويأتي بيان يونايتد غداة تصريح غاري نيفيل قائده السابق أنه لم يعد أمام "الشياطين الحمر" سوى خيار إلغاء عقد رونالدو الذي يستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن غير المتوقع أن يعود رونالدو إلى يونايتد إلاّ بعد انتهاء مشاركته الخامسة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر.

وقال تين هاغ الشهر الماضي إن رونالدو رفض المشاركة كبديل في الفوز 2-صفر على ضيفه توتنهام قبل أن يسير نحو النفق قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة. ثم استبعد رونالدو من التشكيلة التي واجهت تشيلسي يوم السبت التالي.

وقبل أسبوعين من مباراة توتنهام، جلس رونالدو على مقاعد البدلاء خلال خسارة يونايتد على ملعب غريمه المحلي مانشستر سيتي، حيث قال تن هاج حينها إنه فضل عدم الدفع بالمهاجم البرتغالي في المباراة التي انتهت بالهزيمة 6-3 احتراما لمسيرته.