بشرط ارتداء اللون الأصفر.. صن داونز يفتح أبواب ملعبه مجانا للجماهير ضد الأهلي

وأضاف: "تعالوا إلى الملعب يوم 11 مارس قبل الساعة 14:00 وأنتم ترتدون اللون الأصفر أو شعار صن داونز واستمتعوا بهذه القمة الأفريقية المثيرة مجانا، ننتظر رؤيتكم".

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الثانية بـ7 نقاط، ويتقدم بنقطة على الهلال السوداني وثلاث نقاط على الأهلي، ويقبع القطن الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.

وتقابل الفريقان يوم 25 فبراير في الجولة الثالثة حين تعادلا 2/2 على استاد السلام.

كما تقابلا الموسم الماضي حيث فاز الفريق الجنوب أفريقي 1/0 في مصر و1/0 في بلاده، وصعدا معا إلى ربع النهائي حيث ودع صن داونز في حين وصل الأهلي للنهائي وخسر أمام الوداد 0/2.