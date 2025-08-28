بعد لعبه لنادي الهلال.. هل مشاركة عبد الرزاق حمدالله مع الشباب "قانونية"؟

أثيرت حالة من الجدل قبل انطلاق أولى مباريات فريق الشباب في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك حول قانونية مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مع "الليوث".

ويستعد الشباب لمواجهة الخليج، مساء الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات موسم 2025-2026.

أخبار ذات علاقة حسم مستقبل عبد الرزاق حمدالله مع الشباب السعودي

أخبار ذات علاقة ناد سعودي يقدم عرضًا لعبد الرزاق حمدالله

الجدل جاء بعد مشاركة حمدالله مؤخرا مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث انتقل إلى "الزعيم" على سبيل الإعارة قبل مواجهة فلومينينسي في ربع النهائي، قبل أن يعلن الهلال انتهاء الإعارة عقب الخروج من البطولة.

ورأى البعض أن إعارة اللاعب لم تنتهِ نظاميا، مستندين إلى أن لوائح الانتقالات تنص على أن أقل فترة إعارة يجب ألا تقل عن 6 أشهر.

الإعلامي الرياضي ناصر الهويدي أوضح في تصريحات تلفزيونية أن مشاركة حمدالله لا تخالف القوانين، قائلاً: "حمدالله كان مرتبطًا بعقد مع الهلال وتم فسخه بالتراضي، ومن ثم يحق له اللعب مع الشباب حاليا. اللاعب يستطيع تمثيل ثلاثة أندية في موسم واحد إذا تم فسخ العقد دون خلافات، وهو أمر طبيعي، كما حدث مع عمر السومة الذي لعب مع الوداد في مونديال الأندية ثم انضم إلى الحزم السعودي".

كما أكد الإسباني إيمانول ألغواسيل، المدير الفني لفريق الشباب، أن المهاجم المغربي أصبح مسجلاً رسميًا في قائمة الفريق بعد انتهاء إعارته مع الهلال في يوليو الماضي، قائلاً في مؤتمر صحفي: "حمدالله مسجل نظاميا لدينا، ولا يوجد ما يثبت عكس ذلك، إعارته انتهت مع الهلال وهو الآن لاعب في صفوف الشباب".

أخبار ذات علاقة إنزاغي يرفض استمرار عبد الرزاق حمدالله مع الهلال

رهان جماهيري على حمدالله

وتعقد جماهير الشباب آمالا كبيرة على النجم المغربي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خاصة أنه يُعد ثاني الهدافين التاريخيين لدوري روشن برصيد 150 هدفا، بفارق 4 أهداف فقط خلف السوري عمر السومة.