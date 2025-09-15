الشارقة الإماراتي يصعق الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)

حقق الشارقة الإماراتي فوزاً مثيراً في اللحظات الأخيرة على حساب ضيفه الغرافة القطري بنتيجة 4-3، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الأولى للقسم الغربي ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم الغرافة بهدف الجزائري ياسين براهيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 33، ثم أضاف الإسباني خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 45+4 بصناعة براهيمي.

وأحرز الشارقة هدف تقليص الفارق عن طريق الألباني راي ماناغ في الدقيقة 60، ثم سجل الغيني عثماني كامارا هدف التعادل بعدها بدقيقتين.

وأعاد خوسيلو الغرافة للتقدم في الدقيقة 73 من ضربة جزاء، قبل أن يتعرض خليفة أبوبكر حارس مرمى الغرافة للطرد في الدقيقة 86.

الدقائق الأخيرة شهدت انتفاضة مثيرة للشارقة بعد أن سجل ماناغ هدف التعادل في الدقيقة 90+1، ثم أحرز البرازيلي إيغور كورونادو هدف الفوز في الدقيقة 90+10 في اللحظات الأخيرة.

واقتنص الشارقة بقيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوغيفيتش أول 3 نقاط في مشوار البطولة القارية، بينما يبقى الغرافة بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو مارتينيز دون نقاط.

وحصل اللاعب الغيني عثماني كامارا نجم الشارقة على لقب رجل المباراة بعد تألقه اللافت.