أنشيلوتي يعلّق ساخرًا على عدم ترشيح فينيسيوس جونيور لجائزة "The Best" (فيديو)

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بطريقة ساخرة على عدم ترشيح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق، ضمن القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وأعلن "فيفا"، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم، خلال عام 2023، والتي شهدت عدم تواجد اسم النجم البرازيلي الذي كان من بين أبرز نجوم كرة القدم طوال الأشهر الماضية.

وقال أنشيلوتي ساخرًا خلال مؤتمر صحفي اليوم، قبل مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد: "فينيسيوس كان حزينًا طوال اليومين الماضيين، لقد بكى 3 أو 4 ساعات في غرفة الملابس، وكانت السيطرة عليه صعبة، قلت له ماذا حدث لك؟ فقال لي إنهم لم يضعوا اسمي في القائمة المرشحة".