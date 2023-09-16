أنشيلوتي يعلّق ساخرًا على عدم ترشيح فينيسيوس جونيور لجائزة "The Best" (فيديو)
رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بطريقة ساخرة على عدم ترشيح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق، ضمن القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.
وأعلن "فيفا"، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم، خلال عام 2023، والتي شهدت عدم تواجد اسم النجم البرازيلي الذي كان من بين أبرز نجوم كرة القدم طوال الأشهر الماضية.
وقال أنشيلوتي ساخرًا خلال مؤتمر صحفي اليوم، قبل مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد: "فينيسيوس كان حزينًا طوال اليومين الماضيين، لقد بكى 3 أو 4 ساعات في غرفة الملابس، وكانت السيطرة عليه صعبة، قلت له ماذا حدث لك؟ فقال لي إنهم لم يضعوا اسمي في القائمة المرشحة".
كما تحدث المدرب الإيطالي عن موعد عودة اللاعب البرازيلي، قائلًا: "إنه يتعافى بشكل جيد، ولا أعرف بالضبط وقت عودته، ونحن لا نريد أن نجبره، وعبء العمل يتزايد، وفي الأسبوع المقبل سيقوم ببعض التدريبات مع المجموعة، وسيعود قبل مرور 6 أسابيع".
ويعاني ريال مدريد هجومياً في ظل غياب هدافه الأفضل في آخر موسمين، بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي، حتى إن الفريق بات يعتمد في انتصاراته حتى الآن على أهداف لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام.
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 برصيد 12 نقطة جمعهم خلال 4 مباريات بالعلامة الكاملة.
ويستعد النادي الملكي لمواجهة قوية أمام ريال سوسيداد، يوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.