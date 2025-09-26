حقبة استثنائية.. فليك يحطم رقم غوارديولا في برشلونة

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

حقق برشلونة فوزاً مثيراً، مساء أمس الخميس، على حساب ريال أوفييدو بنتيجة 3-1 في الجولة السادسة للدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المتصدر الذي حقق العلامة الكاملة بفارق نقطتين.

وحقق الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، إنجازاً مهماً برفقة الفريق الكتالوني بعد أن وصل إلى الفوز رقم 50 في 67 مباراة فقط.

وحطم فليك رقم المدرب الأسطوري الإسباني بيب غوارديولا الذي احتاج إلى 71 مباراة لتحقيق الفوز رقم 50.

ويبقى الإسباني لويس إنريكي المدرب الحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصدارة، حيث حقق برفقة برشلونة فوزه رقم 50 في أول 60 مباراة فقط.

واحتاج المدرب السابق تشافي هيرنانديز إلى 78 مباراة لتحقيق نفس الرقم، بينما كان المدرب الأسطورة الراحل الهولندي يوهان كرويف إلى 82 مباراة لتحقيق 50 فوزاً.

وخلال 67 مباراة قاد خلالها فليك فريقه الحالي برشلونة، حقق فليك 50 فوزاً، و8 تعادلات، و9 هزائم، بنسبة فوز بلغت حوالي 75%.

وحصل فليك على 3 ألقاب محلية في إسبانيا، وهي: الدوري، وكأس الملك، وكأس السوبر، وكلها على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد.

وحتى خلال فترة تدريبه بايرن ميونخ الألماني، حقق فليك نسبة فوز عالية، حيث قاد الفريق في 86 مباراة حقق خلالها 8 تعادلات، و8 هزائم، و70 فوزاً بنسبة بلغت حوالي 82%.