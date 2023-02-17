غالتييه يدافع عن نيمار بعد لعبه البوكر وتناوله الهامبرغر

وتحدث المدير الفني الفرنسي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة الأحد المقبل مع ليل في الدوري الفرنسي واعترف بأنه تحدث مع نيمار، قائلا: "ما قاله مبابي عقب المباراة هو بالضبط ما قاله في غرفة خلع الملابس، لقد كانت كلمات تعبر عن نضج كبير للتأكد من بقاء الجميع في حالة استعداد".

وأضاف المدير الفني الفرنسي: "لن أقوم بربط كلمات مبابي بصورة نيمار في سلسلة مطاعم للوجبات السريعة. لقد تحدثت مع نيمار وأخبرته بما كنت أعتقده. لقد فعل ذلك. له الحق في لعب البوكر في يوم إجازته - إنه يحب ذلك. أخبرته برأيي في الصورة التي ظهرت. هذا واضح تمامًا".

كما اعترف غالتييه بأن المناقشات مع المدير الرياضي لويس كامبوس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ناصر الخليفي قد جرت منذ الخسارة.