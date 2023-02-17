غالتييه يدافع عن نيمار بعد لعبه البوكر وتناوله الهامبرغر
أشاد كريستوف غالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان بنضج كيليان مبابي بسبب تصريحاته عقب الهزيمة 1/0، يوم الثلاثاء الماضي، في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.
وحث النجم الفرنسي زملاءه على "تناول الطعام جيدا والنوم جيدا" خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل مباراة الإياب في ألمانيا، وقد تردد أن المهاجم الفرنسي يقصد بهذه الكلمات زميله البرازيلي نيمار الذي تناول الهامبورغر في أحد مطاعم الوجبات السريعة ولعب "البوكر" عقب الخسارة في بارك دي برينس.
وشارك اللاعب البرازيلي الدولي في بطولة "بوكر" في وقت متأخر من الليل في اليوم التالي للخسارة من بايرن ميونخ، كما تم تصويره وهو يأكل في مطعم "ماكدونالدز" الذي لم يثر إعجاب غالتييه.
وتحدث المدير الفني الفرنسي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة الأحد المقبل مع ليل في الدوري الفرنسي واعترف بأنه تحدث مع نيمار، قائلا: "ما قاله مبابي عقب المباراة هو بالضبط ما قاله في غرفة خلع الملابس، لقد كانت كلمات تعبر عن نضج كبير للتأكد من بقاء الجميع في حالة استعداد".
وأضاف المدير الفني الفرنسي: "لن أقوم بربط كلمات مبابي بصورة نيمار في سلسلة مطاعم للوجبات السريعة. لقد تحدثت مع نيمار وأخبرته بما كنت أعتقده. لقد فعل ذلك. له الحق في لعب البوكر في يوم إجازته - إنه يحب ذلك. أخبرته برأيي في الصورة التي ظهرت. هذا واضح تمامًا".
كما اعترف غالتييه بأن المناقشات مع المدير الرياضي لويس كامبوس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ناصر الخليفي قد جرت منذ الخسارة.
كما تحدث مع اللاعبين على انفراد بعد أن أصيب بخيبة أمل بسبب العرض السيىء ضد بطل ألمانيا.
وقال غالتييه: "تحدثت لفترة وجيزة بعد المباراة مع مبابي. لقد تحدثت مع لويس كامبوس والرئيس الخليفي عبر الهاتف وبعض اللاعبين بشكل فردي هذا الصباح".
وأتم: "بالطبع، لم أكن راضيًا عن نتيجة بايرن ميونخ. اخترت التشكيلة الخاصة بي بناءً على اللاعبين المتاحين. كنت أرغب في بناء مرحلة أولى حتى يأتي مبابي".
وواصل: "إذا كنت تعتقد أنني استمتعت بمشاهدة أداء الفريق ضد بايرن، فهذا غير صحيح. يجب أن يلعب باريس سان جيرمان كرة قدم هجومية وجذابة وفعالة للفوز".
ومن المتوقع الآن أن يغيب أشرف حكيمي وماركينوس عن زيارة ليل إلى بارك دي برينس يوم الأحد بسبب الإصابة.
كما ألمح غالتييه إلى أن مبابي يمكن أن يظهر مرة أخرى مع عودته إلى لياقته الكاملة بعد إصابته في الفخذ مؤخرا، وقال: "علينا أن نفوز في المباراة المقبلة، ومن المرجح أن نفعل ذلك مع كيليان أكثر من دونه".
ويواجه باريس سان جيرمان تحديًا لإنقاذ موسمه بعد الخروج مؤخرًا من كأس فرنسا على يد منافسه التاريخي أولمبيك مارسيليا. وخسر من بايرن ميونخ وتقلص تقدمه في صدارة الدوري بفارق 8 نقاط إلى 5 نقاط فقط قبل مواجهة ليل ثم مرسيليا قبل نهاية الشهر الحالي.