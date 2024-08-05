بدأت إدارة النادي الأهلي السعودي سعيها الحثيث لإبرام صفقات جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن.

ويستعد "الراقي" لخوض منافسات كأس السوبر السعودي بمواجهة الهلال في نصف النهائي.

ويبحث الأهلي العودة إلى المنافسة على الألقاب المحلية في الموسم المقبل بعدما أنهى منافسات الدوري في المركز الثالث.

أخبار ذات علاقة الأهلي السعودي يحسم رحيل فراس البريكان إلى الدوري الهولندي

ولم يبرم الأهلي أي صفقة رسمية إلى الآن، بينما رحل عن صفوفه الفرنسي ماكسمين لينضم إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي سامي القاضي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي، غورلي، أنهى اتفاقه مع وكلاء لاعبين اثنين مواليد 2003، حيث وصل بكر المهناء، عضو مجلس الإدارة، وغالب كتبي، المسؤول عن الأمور الإدارية والمالية من الصندوق، لمقر الفريق قبل ختام المعسكر المقام في النمسا".

ولم يكشف القاضي عن أسماء ومراكز اللاعبين الذين يسعى الأهلي لإنهاء التعاقد معهم.

ويعود النادي الأهلي، إلى جدة الثلاثاء المقبل بعد خوض آخر مباراة ودية ضد غراتزر النمساوي، ضمن معسكره الخارجي المقام في مدينة سالفلدن.

يذكر أن، النادي الأهلي، سيواجه الهلال، 13 أغسطس الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.