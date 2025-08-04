مواعيد غرامية وطلبوا عنوان المنزل.. سيدني سويني "تفضح" نجوم ليفربول

تسببت الممثلة الأمريكية سيدني سويني في فضيحة مدوية لبعض نجوم فريق ليفربول الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية مؤخراً عن تلقي الممثلة الأمريكية رسائل من بعض نجوم الدوري الإنجليزي يطلبون منها مواعيد غرامية.

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وانفصلت سيدني سويني عن المنتج السينمائي جوناثان دافينو في وقت سابق من هذا العام بعد علاقة بدأت منذ عام 2018 وتم إعلان خطوبتهما عام 2022.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تلقي الممثلة الأمريكية رسائل عديدة عبر حسابها بموقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي من عدة مشاهير ومن بينهم نجوم في صفوف ليفربول وأيضاً مانشستر يونايتد وآرسنال.

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وأضافت الصحيفة: "نجوم ليفربول عرضوا عليها رحلات إلى أوروبا كما طلبوا مواعيد غرامية بل وصل الأمر لطلب عنوان منزلها لإرسال زهور إليها".

ورفضت الممثلة الأمريكية بحسب الصحيفة البريطانية عروضاً للارتباط بعدة نجوم في الدوري الإنجليزي.

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ولم تفصح الصحيفة الإنجليزية عن تفاصيل تتعلق بالنجوم الذين يتواصلون مع الممثلة الأمريكية ولكنها أكدت أن بينهم عدد من نجوم ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وينطلق الموسم الكروي في إنجلترا يوم الأحد المقبل بمواجهة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول بطل الدوري وكريستال بالاس بطل كأس الاتحاد على ملعب "ويمبيلي".