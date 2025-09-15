أسعى لتكرار تجربة الأهلي المصري.. رئيس الخلود يثير جدلا واسعا (فيديو)

أثار الأمريكي "بن هاربورغ" مالك نادي الخلود السعودي حالة واسعة من الجدل بعد تصريحاته المثيرة، التي أكد خلالها أن فريقه يمكن أن يكون مثل الأهلي المصري القادر على سحق نادي الاتحاد.

وقال "بن هاربورغ" عبر إحدى منصات "بودكاست": "تعلمت درسا مهما عندما حضرت إلى جدة لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية قبل عدة سنوات أن من الممكن لأي ناد أن ينجح حتى لو بميزانية قليلة مثل الأهلي المصري".

وأضاف مالك الخلود: "عندما حضرت لكأس العالم للأندية شاهدت الأهلي المصري الذي يملك ميزانية تشبه تقريباً ميزانية الخلود، وهو يسحق الاتحاد رغم وجود النجم كريم بنزيما، والعديد من الأسماء الكبيرة على أرض الملعب".

واختتم مؤكدا أن لديه أملا في تكرار تلك الاستراتيجية هنا في الخلود، لمنافسة كبار أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

يذكر أن الخلود تعرض مساء أمس لهزيمة أمام النصر بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك بالرياض، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الخلود حاليا المركز الـ17 (قبل الأخير)، دون أي نقاط بعد هزيمته بالجولتين الماضيتين أمام الاتفاق والنصر، وبفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.