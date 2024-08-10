يقدم فريق أتلتيكو مدريد سوق انتقالات صيفية رائعا للغاية، نجح من خلاله في دعم الكثير من المراكز المهمة في الفريق، وفي طريقه نحو المزيد من الصفقات.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه برشلونة من أجل القيام بصفقة واحدة، أعلن عنها أخيرًا تخص داني أولمو من صفوف لايبزيغ، وفي الوقت نفسه لم يضم ريال مدريد سوى كيليان مبابي، وخسر ليني يورو لصالح مانشستر يونايتد، ولم يبحث عن بديل في الانتقالات.

ما الذي يسعى له أتلتيكو مدريد من كل تلك الصفقات؟ وكيف سيكون شكل المنافسة في الموسم الجديد؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير التالي:

صفقات أتلتيكو مدريد

نجح أتلتيكو مدريد، حتى الآن، في ضم روبين لي نورمان، نجم ريال سوسيداد، الذي حقق كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" مع المنتخب الإسباني في مركز قلب الدفاع، ليكون خير تدعيم للخط الخلفي.

لاحقًا وبعدها بأيام قليلة، أعلن النادي التوقيع مع ثاني هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي ألكساندر سورلوث.

واقترب الفريق الآن من ضم صفقة جديدة تخص اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز من صفوف مانشستر سيتي، بعد فترة مفاوضات وجيزة.

كما أعلن أتلتيكو مدريد وصول كونور غالاغر، لاعب وسط تشيلسي، لحسم صفقة انتقاله إلى صفوف الروخيبلانكوس.

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نجوم برشلونة تميمة حظهم

لم تتوقف صفقات أتلتيكو مدريد هنا، فهناك تقارير عديدة تؤكد أن النادي العاصمي يفاوض برشلونة وبشكل مستمر من أجل ضم كليمون لونغليه لصفوفه.

يأتي هذا بعد أن حصل الفريق المدريدي على بعض الهدايا من برشلونة في سوق الانتقالات، لعل أبرزها دافيد فيا ولويس سواريز.

تزامن انتقال الثنائي لصفوف أتلتيكو مدريد بفوز الفريق العاصمي بالدوري الإسباني في الموسم التالي، ولعل هذا هو السبب الأساس في إصرارهم على لونغليه.

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من يستطيع إيقافهم؟

رغم أن أتلتيكو مدريد كان فريقًا لينًا مع برشلونة في الموسم الماضي، لكن لا يبدو أن الفريق الكتالوني سيستطيع التصدي لهم في الموسم الجديد بكل ما يقوم به النادي العاصمي من صفقات وتدعيم، لا يستطيع "البلوغرانا" القيام بنصفها.

وكان أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد في الموسم الماضي الذي أوقف ريال مدريد، ونجح في تحقيق الفوز عليه في الدوري، وأخرجه من بطولة الكأس، وكاد يفعل الأمر ذاته في السوبر، ومع التدعيمات الجديدة سيكون على الملكي الحذر.

أما جيرونا الذي قاتل بشرف في الموسم الماضي، حتى اللحظة الأخيرة، ونال المركز الثالث، فاستمراره محل شك كبير في ظل تفريطه في مجموعة من الأسماء التي كانت من أسباب تألق الفريق، على رأسهم هداف الدوري الإسباني أرتيم دوفبيك، ولاعب الوسط أليكسيس غارسيا، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي سافينيو صاحب الـ19 مساهمة تهديفية في الموسم الماضي.

الخلاصة

يقوم أتلتيكو مدريد بسوق انتقالات أعلى من المتوقع بالنسبة لغالبية الفرق التي تنافس معها في الدوري نفسه، على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة، وذلك سيضيف للنادي العاصمي قوة كبيرة تعيده للمشهد بعد الموسم الضعيف الذي قدمه خلال الأشهر الماضية.

لكن نجاح تلك الصفقات من عدمها يتوقف على الأشهر المقبلة، وما سيضيفونه للفريق من إمكانات فنية وبدنية، وقدرة على المنافسة مع كبار الليغا.