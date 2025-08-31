سوبوسلاي أنقذه.. تقييم وأرقام كارثية لمحمد صلاح أمام آرسنال

حصل النجم المصري محمد صلاح على تقييم ضعيف في مباراة ليفربول أمام آرسنال، مساء الأحد، بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدما عجز عن ترك أي بصمة هجومية مؤثرة، لينقذه زميله دومينيك سوبوسلاي بهدف حاسم في الدقائق الأخيرة.

ليفربول حسم القمة على ملعب أنفيلد بهدف وحيد سجله سوبوسلاي في الدقيقة 83 من ركلة حرة رائعة سكنت شباك الضيوف.

هدف سوبوسلاي القاتل أشعل المدرجات وأهدى فريق آرني سلوت فوزًا ثمينًا حافظ به على انطلاقته المثالية في البطولة.

ورغم أن المباراة كانت تسير نحو التعادل السلبي بين الفريقين، فإن براعة سوبوسلاي قلبت الموازين، بينما ظهر صلاح بعيدًا تمامًا عن مستواه، وسط انتقادات لغياب تأثيره الهجومي في مواجهة كبرى كهذه.

أرقام كارثية لصلاح أمام آرسنال

لم يتمكن محمد صلاح من تقديم الإضافة الهجومية المنتظرة، حيث لعب المباراة كاملة بواقع 90 دقيقة دون تسجيل أو صناعة أي هدف، ليخرج بأرقام بعيدة تمامًا عن مستواه المعهود.

صلاح لمس الكرة 32 مرة فقط، كما لم ينجح سوى في 12 تمريرة صحيحة من أصل 20 بنسبة دقة بلغت 60% فقط.

على مستوى المراوغات، حاول صلاح مرتين لكنه فشل في جميع محاولاته، كما قام بإرسال 3 كرات طويلة لم يكتمل أي منها.

أما على صعيد التسديد، فالنجم المصري لم يختبر مرمى آرسنال بأي كرة، إذ لم يسدد سوى مرة واحدة اصطدمت بالدفاع، دون أي محاولة بين القائمين أو خارجهما.

في الصراعات الفردية، خاض صلاح 3 مواجهات أرضية لم يفز سوى بواحدة، وكذلك في الكرات الهوائية لم ينجح إلا في واحدة من 3.

الأخطر أن اللاعب فقد الاستحواذ 15 مرة، ما زاد من الضغط على فريقه في الثلث الهجومي.

وفي النهاية حصد صلاح درجة (6.3/10) في التقييم النهائي له خلال أحداث المباراة.