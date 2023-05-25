ترتيب الدوري الإنجليزي: برايتون يتأهل للدوري الأوروبي بتعادله مع مانشستر سيتي
حسم برايتون مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه، بعدما اقتنص تعادلًا بطعم الفوز 1 - 1 مع مضيفه مانشستر سيتي، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ32 للمسابقة.
وافتقد سيتي الذي يسعى إلى حصد 3 ألقاب هذا الموسم، والذي حسم لقبه الخامس في 6 مواسم بالدوري الممتاز، مطلع الأسبوع الحالي، لقوته المعتادة لكنه تقدم عندما هزَّ فيل فودن الشباك في الدقيقة 25.
وتأهل برايتون إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهو أول مغامرة أوروبية للنادي في تاريخه، وأظهر السبب في ذلك مع تقديمه لبعض اللمحات الكروية الرائعة ليتعادل جوليو إنسيسو لأصحاب الأرض بتسديدة مذهلة بعيدة المدى في الدقيقة 38.
وتم إلغاء هدف سجله داني ويلبيك قبل نهاية الشوط الأول لصالح برايتون، واعتقد إرلينغ هالاند أنه وضع سيتي في المقدمة في وقت متأخر، لكن تمت معاقبته بسبب شده لقميص لاعب منافس بعد فحص تقنية حكم الفيديو المساعد.
وهذه هي المرة الأولى، منذ فبراير/ شباط الماضي، التي يفقد فيها سيتي نقاطًا.
ورفع برايتون رصيده إلى 62 نقطة في المركز السادس، المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، متفوقًا بفارق 4 نقاط على أستون فيلا، صاحب المركز السابع، الذي يصعد بصاحبه للأدوار التمهيدية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، وذلك قبل خوض الفريقين مباراتهما الأخيرة هذا الموسم.
في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي احتفظ هذا الموسم باللقب للمرة الثالثة على التوالي في وقت سابق، إلى 89 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام آرسنال، صاحب المركز الثاني.