ترتيب الدوري الإنجليزي: برايتون يتأهل للدوري الأوروبي بتعادله مع مانشستر سيتي

وافتقد سيتي الذي يسعى إلى حصد 3 ألقاب هذا الموسم، والذي حسم لقبه الخامس في 6 مواسم بالدوري الممتاز، مطلع الأسبوع الحالي، لقوته المعتادة لكنه تقدم عندما هزَّ فيل فودن الشباك في الدقيقة 25.

وتأهل برايتون إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهو أول مغامرة أوروبية للنادي في تاريخه، وأظهر السبب في ذلك مع تقديمه لبعض اللمحات الكروية الرائعة ليتعادل جوليو إنسيسو لأصحاب الأرض بتسديدة مذهلة بعيدة المدى في الدقيقة 38.

وتم إلغاء هدف سجله داني ويلبيك قبل نهاية الشوط الأول لصالح برايتون، واعتقد إرلينغ هالاند أنه وضع سيتي في المقدمة في وقت متأخر، لكن تمت معاقبته بسبب شده لقميص لاعب منافس بعد فحص تقنية حكم الفيديو المساعد.