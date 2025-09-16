كيف حمى رجال كريستيانو رونالدو النصر السعودي من "ورطة الهلال"؟

تجنب نادي النصر السعودي سيناريو صادماً يعيشه حالياً منافسه الهلال السعودي في ملف شائك ومهم يخص فريق الكرة.

وشهدت أروقة نادي النصر تغييرات إدارية عديدة قبل بداية الموسم الحالي في ملف كرة القدم بعد إبعاد ماجد الجمعان عن منصب الرئيس التنفيذي والاستعانة ببعض الأسماء المقربة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

وأعلن النصر تعيين البرتغالي سيماو كوتينيو في منصب المدير الرياضي بخلاف الاستعانة بمواطنه خوسيه سيميدو كرئيس تنفيذي خلفاً للجمعان.

رجال كريستيانو رونالدو أنقذوا النصر من ورطة يعيشها نادي الهلال حالياً وهو ما نرصده في السطور القادمة:

أزمة الأجانب في الهلال

فوجئ نادي الهلال بموقف لاعبه البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر بعد أن عاد إلى بلاده وطلب فسخ عقده.

ويواجه الهلال أزمة قانونية في ملف رحيل لاعبه رينان لودي وسط أنباء حول وجود ثغرات تسمح للأخير بفسخ عقده مع الفريق.

الأمر لم يتوقف عند لودي فقط، بل يمتد أيضاً إلى مواطنه ماركوس ليوناردو الذي تم قيده فقط في القائمة المشاركة بدوري أبطال آسيا للنخبة فقط.

ولم تنجح إدارة الهلال في التوصل إلى تسوية مع اللاعبين الأجانب وهو الأمر الذي كاد أن يتعرض له النصر لولا تدخل رجال رونالدو.

ورطة تجنبها النصر

الورطة التي نتحدث عنها تتمثل في علاقة نادي النصر باللاعبين الأجانب ولكن إدارة العملاق السعودي نجحت في التعامل مع الأمر بهدوء شديد.

ونجح النصر في التوصل لاتفاق لرحيل لاعبه إيمريك لابورت إلى فريقه السابق أتلتيك بلباو الإسباني بعد التعاقد مع المدافع إينيغو مارتينيز.

واستطاع النصر أيضاً التخلص من اللاعب البرتغالي أوتافيو برحيله إلى القادسية السعودي في صفقة يتحمل فيها النصر جزء من راتب اللاعب ولكنه أفسح المجال أمام قيد لاعبين آخرين.