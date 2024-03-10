استبعاد محمد صلاح.. الإعلان عن قائمة منتخب مصر

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، اليوم الأحد، القائمة النهائية للاعبين المقرر ضمهم لمعسكر المنتخب في شهر مارس، والذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.

ويشارك المنتخب المصري في دورة الإمارات الودية الدولية مع تونس ونيوزيلندا وكرواتيا، بداية من يوم 22 مارس الجاري حتى 26 من الشهر نفسه.

وأعلن الجهاز الفني قائمة الفريق استعدادا لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق 13 مارس الجاري، حيث شهدت استبعاد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رغم ضمه اسمه في القائمة الأولى للمحترفين.

وجاء اللاعبون الـ25، كالتالي: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.