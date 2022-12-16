رئيسة بالميراس ووالد إندريك يحتفلان بتوقيعه لريال مدريد (صور)
نشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو صورا للاعب البرازيلي إندريك وهو يوقع على عقود انتقاله إلى ريال مدريد.
وبحسب ما ذكر فابريزيو رومانو، فإن إندريك ظهر في الصور مع وكيله فريدريكو بينا من وكالة TFM، ووالده دوغلاس راموس، ورئيسة بالميراس ليلى بيريرا.
وكان ريال مدريد أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع البرازيلي إندريك.
وقال ريال مدريد في بيان: "توصل نادي ريال مدريد وبالميراس وإندريك وعائلته إلى اتفاق يتم بموجبه انضمام اللاعب إلى ريال مدريد عندما يبلغ سن الرشد في يوليو 2024".
وأضاف: "حتى ذلك الحين سيواصل إندريك تدريباته في بالميراس، سيسافر اللاعب إلى مدريد في الأيام المقبلة لزيارة مرافق النادي".
وسعت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي لضم إندريك، لكن ريال مدريد حسم الأمر مثلما فعل مع فينيسيوس ورودريغو بالتعاقد معهما قبل بلوغهما 18 عامًا.
وأكد فابريزيو رومانو أن العقد ساري المفعول حتى العام 2027، بالإضافة إلى خيار 3 سنوات (حتى 2030).