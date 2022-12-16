رئيسة بالميراس ووالد إندريك يحتفلان بتوقيعه لريال مدريد (صور)

وكان ريال مدريد أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، رسميا، التعاقد مع البرازيلي إندريك.

وقال ريال مدريد في بيان: "توصل نادي ريال مدريد وبالميراس وإندريك وعائلته إلى اتفاق يتم بموجبه انضمام اللاعب إلى ريال مدريد عندما يبلغ سن الرشد في يوليو 2024".

وأضاف: "حتى ذلك الحين سيواصل إندريك تدريباته في بالميراس، سيسافر اللاعب إلى مدريد في الأيام المقبلة لزيارة مرافق النادي".