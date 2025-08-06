ينافس أندية أوروبية.. بيراميدز ينقض على "قاهر" محمد الشناوي

كشفت تقارير إخبارية عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات قوية للتعاقد مع خليل عياري، مهاجم الملعب التونسي، حيث بدأت إدارة الفريق السماوي خطوات جادة للتوصل إلى اتفاق مع نظيرتها في تونس، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق اللاعب الفترة الماضية خلال مرحلة الإعداد وسجل هدفًا في شباك محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما، خلال إقامة الفريق الأحمر معسكره التحضيري للموسم الجديد في تونس، حيث سدد اللاعب كرة قوية غالطت الشناوي وسكنت شباك الأهلي.

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ووفقًا لِما ذكره موقع "africafoot"، فإن المهاجم الشاب لنادي الملعب التونسي، خليل عياري، يجذب اهتمام العديد من الأندية في سوق الانتقالات، فرغم أنه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، فقد أصبح بالفعل محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية والأفريقية".

وأضاف التقرير: "منذ بداية سوق الانتقالات، قدّم كل من أنجيه الفرنسي وسيون السويسري عروضًا بلغت نحو 700 ألف دولار، وهي مبالغ اعتبرتها إدارة الملعب التونسي غير كافية، حيث تطالب بمبلغ لا يقل عن مليون يورو للتخلي عن موهبتها الشابة".

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وشدد التقرير على أن نادي بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا، دخل في مفاوضات فعلية مع مسؤولي الملعب التونسي بشأن ضم خليل عياري، ويأمل النادي القاهري في إتمام الصفقة سريعًا، بعد أن اقتنع بإمكانات اللاعب وبالهوامش الكبيرة لتطوره.

خليل عياري، نتاج أكاديمية الملعب التونسي، شارك في 17 مباراة الموسم المنصرم في الرابطة التونسية المحترفة الأولى، وسجل هدفين، وأظهر ثباتًا في المستوى رغم صغر سنه، يتميز بقدم يسرى قوية، وسرعة عالية، وقادر على اللعب في جميع مراكز الهجوم، ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في جيله.