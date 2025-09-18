اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العاجل بحث اعتداء إسرائيل على الدوحة

بعد مبابي.. فينيسيوس يتلقى "ضربة" من زميله البرازيلي في ريال مدريد

بعد مبابي.. فينيسيوس يتلقى "ضربة" من زميله البرازيلي في ريال مدريد
فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسبانيالمصدر: رويترز
تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، ضربة جديدة في الموسم الحالي من جانب أحد زملائه.

وشارك الجناح الأيسر صاحب الـ25 عاماً هذا الموسم مع ريال مدريد خلال 11 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

 وتلقى فينيسيوس جونيور ضربة في بداية الموسم؛ بسبب زميله كيليان مبابي نجم الفريق بعد أن رفضت إدارة النادي فكرة زيادة راتبه السنوي ورفع قيمته للتساوي مع مبابي.

وكشفت شبكة ESPN عن إخطار اللاعب البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد مدربه تشابي ألونسو برغبته في اللعب بمركز الجناح الأيسر.

وأشارت إلى أن رودريغو شارك في مباراة مارسيليا الفرنسي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أساسياً في مركز الجناح الأيسر على حساب فينيسيوس جونيور.

وأوضحت أن اللاعب البرازيلي تحدث مع ألونسو حول تجربته في مركز الجناح الأيسر، خاصة أنه يحب اللعب في هذا المركز خلال الموسم الحالي.

 وكان رودريغو قد تألق بشكل لافت مع ريال مدريد خلال المباراة الأخيرة ضد مارسيليا، وظهر بصورة جيدة قبل استبداله لصالح زميله فينيسيوس جونيور.

