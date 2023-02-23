ماروتا المدير التنفيذي لإنتر: وزن لوكاكو بلغ 103 كغم

وقال بيبي ماروتا في تصريحات صحفية قبل مباراة إنتر ميلان أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، إن لوكاكو غير جاهز فنيًا بعد للدخول في التشكيلة الأساسية للفريق بسبب وزنه الزائد.

وفي رده على سؤال لماذا لوكاكو على دكة البدلاء، الليلة، قال: "روميلو وزنه 103 كيلو غرامات، ويجب أن يكون لائقًا بدنيًا".

وأضاف: "لديه 103 كغم ليحمله على كتفيه، يجب أن يكون لائقًا جسديًا، إنه ليس جاهزًا بنسبة 100% بعد، يجب أن يعود إلى أفضل شكل".

واختتم: "لوكاكو يحاول العودة لأفضل حالاته.. نتمنى ذلك".