ماروتا المدير التنفيذي لإنتر: وزن لوكاكو بلغ 103 كغم
أبدى "بيبي ماروتا" المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي استياءه من البلجيكي روميلو لوكاكو، بسبب عدم جاهزيته الفنية.
وقال بيبي ماروتا في تصريحات صحفية قبل مباراة إنتر ميلان أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، إن لوكاكو غير جاهز فنيًا بعد للدخول في التشكيلة الأساسية للفريق بسبب وزنه الزائد.
وفي رده على سؤال لماذا لوكاكو على دكة البدلاء، الليلة، قال: "روميلو وزنه 103 كيلو غرامات، ويجب أن يكون لائقًا بدنيًا".
وأضاف: "لديه 103 كغم ليحمله على كتفيه، يجب أن يكون لائقًا جسديًا، إنه ليس جاهزًا بنسبة 100% بعد، يجب أن يعود إلى أفضل شكل".
واختتم: "لوكاكو يحاول العودة لأفضل حالاته.. نتمنى ذلك".
وتعرّض روميلو لوكاكو لإصابة قوية أبعدته عن المشاركة مع فريقه منذ كأس العالم 2022.
ويحتل إنتر المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد فوزه بثلاث من آخر 4 مباريات له في المسابقة المحلية، لكنه سيواجه بورتو الذي حقق 10 انتصارات متتالية في جميع المسابقات حتى الآن هذا العام.
ويحتل بورتو المركز الثاني في الدوري البرتغالي برصيد 51 نقطة متأخرًا بخمس نقاط عن بنفيكا المتصدر بعد 21 مباراة.