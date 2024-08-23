مفاجأة مدوية.. بث مباريات الأهلي والزمالك في أمريكا وأوروبا | إرم نيوز

تستعد الشركة المتحدة للرياضة الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري لكرة القدم لتوقيع تعاقد رسمي مع إحدى الشركات الإماراتية من أجل بث مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلنت الشركة المتحدة في بيان إعلامي إقامة مؤتمر صحفي موسع بعد غدٍ الأحد، بمدينة العلمين الجديدة لإعلان توقيع عقد مع شركة PRO Company الإماراتية برئاسة قيس عبدالله الظالعي لبث مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ويتضمن التعاقد بث مباريات الأهلي والزمالك بجانب لقاءات الدوري المصري في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المتحدة خلال المؤتمر كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بعقد الشراكة لنقل مباريات الدوري المصري في هذه المناطق في مفاجأة سارة لمتابعي الكرة المصرية.

ويستهدف هذا التعاقد خدمة الجاليات المصرية في هذه المناطق التي تتابع منافسات الدوري المحلي والوصول لعائد مالي مناسب للأندية المشاركة في الدوري المصري.

يشار إلى أن قناة "أون تايم سبورتس" هي الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تجتمع رابطة الأندية بعد إعادة تشكيلها مع ممثلي أندية الدوري المصري لحسم موعد بدء منافسات الموسم الجديد.

وتدور تكهنات حول إمكانية تغيير نظام الدوري المصري في الموسم الجديد بتطبيق نظام اللعب من دور واحد ثم إقامة مجموعتين لتحديد البطل وتحديد الهابطين.