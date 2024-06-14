محمد صلاح يظهر رفقة قائد الاتحاد السعودي (صورة)
ظهر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع أحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي على هامش تواجد الثنائي في مصر حاليًا.
ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع إكس صورة له مع بعض زملائه السابقين في منتخب مصر، الذين يرتبط معهم بعلاقة صداقة قوية.
وتواجد برفقة محمد صلاح اللاعب أحمد حجازي مدافع وقائد الاتحاد السعودي بجانب عمر جابر وعبد الله السعيد ثنائي الزمالك وأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز وحسين السيد لاعب المصري.
وجاء ظهور صلاح مع حجازي في ظل أنباء قوية، تتردد حول رغبة نادي الاتحاد في الحصول على خدمات نجم ليفربول في الموسم المقبل.
وأكد الصحفي التركي أكرم كونور، عبر حسابه بموقع إكس، أن نادي الاتحاد سيقدم عرضًا لضم صلاح بقيمة 175 مليون يورو قبل موسم واحد من نهاية عقد اللاعب المصري.
ويكمل محمد صلاح عامه الـ32 غدًا السبت وسط شكوك حول استمرار مسيرته مع الريدز على الرغم من أن اللاعب ألمح لرغبته في البقاء، بتغريدة سابقة في حسابه بموقع إكس.
وكتب صلاح عقب نهاية الموسم الماضي:" نعلم أن الألقاب هي الأهم، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل، جماهيرنا تستحق ذلك، وسنقاتل بكل قوة".