محمد صلاح يظهر رفقة قائد الاتحاد السعودي (صورة)

وأكد الصحفي التركي أكرم كونور، عبر حسابه بموقع إكس، أن نادي الاتحاد سيقدم عرضًا لضم صلاح بقيمة 175 مليون يورو قبل موسم واحد من نهاية عقد اللاعب المصري.

ويكمل محمد صلاح عامه الـ32 غدًا السبت وسط شكوك حول استمرار مسيرته مع الريدز على الرغم من أن اللاعب ألمح لرغبته في البقاء، بتغريدة سابقة في حسابه بموقع إكس.

وكتب صلاح عقب نهاية الموسم الماضي:" نعلم أن الألقاب هي الأهم، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل، جماهيرنا تستحق ذلك، وسنقاتل بكل قوة".