بعد أزمة أرملة جوتا.. زوجة روبن نيفيز تدعمه من الملعب في مباراة الهلال (صور)

حرصت ديبورا لورينسو، زوجة البرتغالي روبن نيفيز، نجم الهلال السعودي، على دعمه بقوة في الملعب خلال مواجهة الفريق الأخير ضد منافسه الدحيل القطري، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

واستهل الهلال مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بفوز ثمين على أرضه ووسط جماهيره أمام الدحيل القطري، بنتيجة (2-1).

وسجل ثنائية الهلال كل من الأوروغواياني داروين نونيز والفرنسي ثيو هيرناديز، فيما سجل الجزائري عادل بولبينا هدف الدحيل الوحيد.

ونشرت ديبورا لورينسو صورة لها عبر حسابها على منصة "إنستغرام" خلال تواجدها في مدرجات ملعب "المملكة آرينا" وهي ترتدي قميص الهلال، من أجل دعم زوجها، خاصة بعدما طالتهما الشائعات مؤخرا عن وجود خلافات بينهما، بعد الصورة المثيرة للجدل التي نشرتها إحدى المجلات البرتغالية لنيفيز وهو يبدو كأنه يقبل زوجة زميله الراحل ديوغو جوتا، نجم ليفربول الإنجليزي.

ونشرت مجلة "تي في جويا" البرتغالية مقالاً ركز على العلاقة الوثيقة التي تربط نيفيز بأرملة صديقه الراحل ديوغو جوتا، وحمل المقال عنوان "بعد الموت: كيف تلجأ أرملة جوتا إلى صديقه المقرب"، وأُرفقت صورة لروبن وروت وهما "يتبادلان القبلات".

وأثار هذا المقال جدلاً واسعاً، خاصة في ظل حالة الحزن التي لا تزال تخيّم على الوسط الكروي، عقب الوفاة المأساوية لجوتا وشقيقه أندريه في حادث مروري مروّع بإسبانيا خلال شهر يوليو الماضي.

وفي بيان غاضب نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال نيفيز: "أنا وزوجتي ديبورا معاً منذ أكثر من 11 عاماً، ولدينا عائلة جميلة لم تتورّط يوماً في أيّ جدل. ما قامت به المجلة أمر مؤسف وغير مسؤول. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لدعم روت وعائلتها، لكن استخدام هذه الصورة بهذا الشكل غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف: "أنا أحترم العمل الصحافي، لكن لا أحترم أولئك الذين لا يحترمون الآخرين. اختيار الصورة ونشرها بهذه الطريقة يوحي بأمر لا يمتّ للحقيقة بصلة. نحن فخورون بروتي وبقوتها، وسنظلّ دائماً إلى جانبها. هذا كل ما في الأمر".

وأشار نيفيز إلى أن اعتراضه لا يتعلق بمحتوى المقال، الذي تناول صداقته العميقة مع جوتا، بل بالصورة التي رافقته، وما تحمله من "رسالة مبطنة"، وصفها بأنها تفتقر إلى الذوق والاحترام.

وجمع نيفيز وجوتا صداقة قويّة تعود إلى أيامهما في بورتو البرتغالي، ثم انتقلا معاً إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث لعبا معاً في 164 مباراة مع الأندية ومنتخب البرتغال.

وكان نيفيز كشف أخيراً عن وشم جديد على ساقه، يحمل صورة تجمعه بجوتا، كإشارة وفاء مؤثرة لزميله وصديقه الراحل.