ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتجاوز وست هام ويخطف الصدارة

وأحرز إرلينغ هالاند هدفه 35 ليكسر عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويقود مانشستر سيتي للفوز 3-صفر على ضيفه وست هام يونايتد واستعادة الصدارة، اليوم الأربعاء.

وأنهى المهاجم النرويجي مقاومة وست هام بالهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 70 لينفرد بالرقم القياسي.

وحرم إطار المرمى سيتي، الذي دخل المباراة في المركز الثاني خلف آرسنال، من التسجيل في مناسبتين بعد أداء دفاعي من وست هام المتعثر في الشوط الأول.

لكن نايثن آكي افتتح التسجيل بضربة رأس بعد خمس دقائق من الشوط الثاني.

وخفف هالاند من توتر الجماهير في استاد الاتحاد عندما استلم تمريرة جاك جريليش ليهز شباك أوكاش فابيانسكي، وينفرد بالرقم القياسي أمام آندي كول وآلان شيرر قبل خمس جولات من النهاية.

وجعل البديل فيل فودن النتيجة 3-صفر بتسديدة مباشرة في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره التاسع على التوالي في المسابقة، إلى 79 نقطة، ليعود مجددا للصدارة، التي فقدها يوم الثلاثاء، متقدما بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، علما بأن الفريق السماوي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي تلقى خسارته الـ18 في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.