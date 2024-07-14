كارلوس ألكاراز يحتفظ بلقب ويمبلدون بفوزه على ديوكوفيتش

فاز الإسباني كارلوس ألكاراز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6-2 و6-2 و7-6 في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الأحد، ليتمكن من الدفاع عن لقبه بنجاح.

وحظي ألكاراز بخمس فرص لكسر الإرسال في شوط أول صعب استمر لمدة 14 دقيقة، قبل أن يتمكن المصنف الثالث البالغ من العمر 21 عاما من التفوق بقوة ليحسم المجموعة الأولى بفضل إرسالاته القوية.

وكان ديوكوفيتش المصنف الثاني تحت الضغط في بداية المجموعة الثانية بعدما تفوق ألكاراز على اللاعب البالغ عمره 37 عاما في التبادلات ليفوز بالمجموعة الثانية.

وتنافس ديوكوفيتش وألكاراز وأصبحت النتيجة 4-4 في المجموعة الثالثة قبل أن يتمكن اللاعب الإسباني من كسر الإرسال بعد ضربة خلفية ليتقدم 5-4.

وعلى الرغم من تقدمه 40-صفر بعدها، إلا أنه أهدر ثلاث نقاط لحسم المباراة ليتم اللجوء لشوط فاصل.

وسيطر ألكاراز على أعصابه ليفوز في الشوط الحاسم بعدما أعاد ديوكوفيتش الكرة في الشبكة.

ويمتلك ألكاراز الآن أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى مع سجل مثالي في النهائيات الكبرى.

فقد فاز بلقب ويمبلدون مرتين متتاليتين، وبطولة أمريكا المفتوحة 2022، وبطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.

وحرمت الخسارة ديوكوفيتش من تحقيق لقبه الكبير رقم 25 ليفشل في تخطي مارجريت كورت في قائمة الأكثر تتويج على مر العصور بالبطولات الكبرى، كما ظل متساويا مع روجر فيدرر بثمانية ألقاب في ويمبلدون.