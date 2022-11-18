كأس العالم 2022: الفيفا يعد بتكنولوجيا أسرع وأكثر دقة في رصد التسلل

قال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، إن قرارات نظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم ستكون أسرع وأكثر دقة عقب تطبيق تكنولوجيا حديثة طورها الفيفا في آخر 3 سنوات.

وستتدخل" تكنولوجيا التسلل شبه الآلية" لحسم أكثر حالات التسلل تعقيدًا وبسرعة أكبر من النظام السابق، وسيشاهد الجمهور في الاستاد وعبر التلفزيون مجسمًا ثلاثي الأبعاد للحالة.

وأبلغ "كولينا" الصحفيين في بيان قبل انطلاق البطولة في قطر "هذه التكنولوجيا تمنحنا إمكانية التصرف بشكل أسرع وأكثر دقة فيما يخص حالات التسلل".

وأضاف: "لأكون واضحًا، أن نكون أسرع لا يعني التقييم فورًا، ستكون المدة أقصر من الآن بالتأكيد، لكن لا يمكننا الرد في ثانية واحدة، وأود أن أشدد على أن القرار النهائي يخص دائمًا حكم المباراة، فيما يتعلق بنظام حكم الفيديو المساعد يرجع الأمر لحكم الفيديو، داخل الملعب ترجع القرارات للحكم الرئيس".

وسترصد 12 كاميرا في كل استاد 29 نقطة من جسد كل لاعب، وسيرسل جهاز استشعار بيانات إلى غرفة عمليات حكم الفيديو 500 مرة في الثانية لتحقيق أعلى درجات الدقة في التقييم عند تمرير الكرة.

وجرب الفيفا التكنولوجيا الجديدة بالفعل في بطولتين وفي مباريات تجريبية في كل الاستادات التي تستضيف مباريات كأس العالم.