الكشف عن تفاصيل عرض القادسية السعودي لضم نجم ريال مدريد
كشفت تقارير إعلامية أن ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، بات قريبا من الانتقال إلى صفوف القادسية السعودي خلال الموسم المقبل.
وأصبح المدافع الإسباني قريبا جدا من الرحيل عن صفوف النادي الملكي، في ظل اهتمام الأندية السعودية بخدماته، خلال الميركاتو الصيفي 2024.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على منصة "إكس": "قدم نادي القادسية عقدا لناتشو لمدة عامين، بعد أن تم تعليق صفقة انتقاله إلى الاتحاد السعودي".
وأضاف: "يدرس ناتشو عرض القادسية بجدية، كما ينتظر ريال مدريد القرار النهائي للاعب، الذي سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة".
وكان الاتحاد قد اتفق مع اللاعب على الشروط التعاقدية، إلا أنها توقفت بشكل مفاجئ بسبب عدم اعتماد الميزانية المقررة للعميد في الموسم الجديد.
وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد، الذي أعلن عن رئيسه الجديد لؤي ناظر، لا يعرف حتى الآن المبلغ الإجمالي الذي سيتعين عليه إنفاقه في سوق الانتقالات لمحاولة الحصول على خدمات لاعبين عالميين من الخارج.
ناتشو شارك مع ريال مدريد في 45 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، ولم يسجل خلالها أي هدف، ولكنه صنع هدفا واحدا في الدوري الإسباني.
ويتواجد ناتشو مع المنتخب الإسباني حاليا في منافسات اليورو، وشارك لمدة 90 دقيقة في الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، بينما جلس على مقاعد البدلاء في موقعة إيطاليا.