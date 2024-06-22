الكشف عن تفاصيل عرض القادسية السعودي لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية أن ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، بات قريبا من الانتقال إلى صفوف القادسية السعودي خلال الموسم المقبل.

وأصبح المدافع الإسباني قريبا جدا من الرحيل عن صفوف النادي الملكي، في ظل اهتمام الأندية السعودية بخدماته، خلال الميركاتو الصيفي 2024.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على منصة "إكس": "قدم نادي القادسية عقدا لناتشو لمدة عامين، بعد أن تم تعليق صفقة انتقاله إلى الاتحاد السعودي".

وأضاف: "يدرس ناتشو عرض القادسية بجدية، كما ينتظر ريال مدريد القرار النهائي للاعب، الذي سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة".