من هو الراحل ياسر نصيف؟

فجع الوسط الرياضي السعودي بعد نبأ وفاة ياسر نصيف، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد سابقًا، اليوم الاثنين.

وتولى ياسر نصيف منصب الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد خلال الفترة من 2018 وحتى 2019، خلال فترة تولي نواف المقيرن رئاسة "العميد".

ونعى الراحل العديد ممن عرفوه وشاركوه رحلته، كان أبرزهم محمد المنجم، رئيس نادي الشباب، وعبدالله كبوها، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي السابق.

أخبار ذات علاقة وفاة ياسر نصيف الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي

ووفقًا للسيرة الذاتية للراحل والتي كشف عنها نادي الاتحاد سابقًا، فإن الدكتور نصيف يحمل درجة الدكتوراة في إدارة الموارد البشرية، حصل عليها من لندن، وقبلها حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، فيما تخصص في البكالوريوس في نظم المعلومات، وهو متخصص في التخطيط الإستراتيجي والتحول التجاري.

كما أن للراحل محاضرات وندوات في مجال ريادة الأعمال باعتباره خبيرًا في إدارة الموارد البشرية.

وخلال فترة عمله مع الاتحاد أبرم تعاقدًا مميزًا لرعاية النادي مع منصة "نون" للتسويق الإلكتروني، كان وقتها بمثابة عقد الرعاية الأكبر في تاريخ "العميد".

أخبار ذات علاقة سبب وفاة ياسر نصيف الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي

وقال المغرد محمد أمين، وأحد العاملين في مجال ريادة الأعمال، عبر حسابه على منصة "إكس": "إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن نودع الأخ ياسر نصيف، كان رحمه الله مثالاً للأخلاق الرفيعة، والابتسامة الدائمة، وحسن التعامل مع الجميع.. ترك في قلوبنا أثرًا لا يُنسى، وسيظل حاضرًا بذكراه الطيبة".

وأضاف: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".