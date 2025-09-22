برشلونة يتلقى صدمة كبيرة

تلقى نادي برشلونة الإسباني، صدمة كبيرة، بعد الكشف عن مدة غياب فيرمين لوبيز نجم الفريق الأول لكرة القدم.

وأصيب فيرمين لوبيز (22 عاما)، خلال مباراة برشلونة ضد خيتافي مساء أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 0/3.

لوبيز قد سجل هدفين في فوز برشلونة 6-صفر على فالنسيا هذا الشهر، بعد مشاركته من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني في إحدى عضلات الفخذ.

صدمة بعد الكشف عن مدة غياب لوبيز

أعلن برشلونة اليوم الاثنين، غياب لاعب الوسط فيرمين لوبيز عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته في عضلات الساق.

وقال برشلونة عبر منصة إكس "يعاني فيرمين لوبيز من إصابة في العضلة القطنية الحرقفية لساقه اليسرى. سيغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع".

ويتأخر برشلونة حامل اللقب، الذي يحل ضيفا على ريال أوفييدو يوم الخميس، بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر.