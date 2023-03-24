داني ألفيس يتسبب في تجارة رائجة داخل السجن

تجارة رائجة في السجن بطلها ألفيس

لكن ليس ذلك فحسب بل بدأ "تداول" قمصان نادي برشلونة التي وقعها داني ألفيس نفسه في الازدياد، وقد أوضحت الصحيفة واسعة الانتشار أن أحد نزلاء السجن لديه الإذن المناسب للتنقل في أنحاء السجن وجمع كل ملابس فريق برشلونة من السجناء الذين تلقوها من عائلاتهم بعد طلبها من خلال الرسائل.

والسجين المذكور، كما كشفت عنه وسائل الإعلام، مكلف لنقلهم إلى الوحدة 13 وتوقيع داني ألفيس عليهم، بمجرد الانتهاء من ذلك، يعيدهم النزيل إلى كل وحدة ويرسلهم إلى عائلاتهم أو أصدقائهم.

لكن هذا ليس بالمجان بالطبع، لأن السجين يتقاضى عمولة على كل قميص يحمل توقيع داني ألفيس، وذلك عبارة عن سجائر أو منتجات مختلفة متوفرة في السجن.

في الوقت الحالي، يواصل داني ألفيس انتظاره لإعلان موعد المحاكمة، لكن ذلك من المفترض أن يستغرق عامًا ونصف العام، وفقًا لأحدث التوقعات.

وأعلن المدعي العام أن داني ألفيس يواجه "جريمة الاعتداء الجنسي وفقا للمادة 179 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين 4 و15عاما.

كما أن الإدانة بهذه التهمة تمهد الطريق لدفع تعويض مالي للضحية لتعويض الأذى الجسدي والنفسي والمعنوي الذي تعرضت له.