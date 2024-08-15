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رياضة

صدمة بشأن موقف داني أولمو من مباراة برشلونة وفالنسيا

صدمة بشأن موقف داني أولمو من مباراة برشلونة وفالنسيا
داني أولمو
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2024، 9:38 ص

كشفت تقارير إعلامية أن داني أولمو، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، لن يكون متاحًا للمواجهة الأولى للفريق بانطلاق بطولة الدوري الإسباني في مواجهة فالنسيا المقبلة.

ويلعب برشلونة ضد فالنسيا، يوم السبت المقبل الـ17 من أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وتعاقد نادي برشلونة مع أولمو في الميركاتو الصيفي الحالي، بعقد لمدة 6 مواسم مقبلة، وذلك مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

ويعد داني أولمو أحد اللاعبين القادرين على اللعب في عدة مراكز مختلفة، حيث يلعب على الجناحين الأيمن والأيسر إلى جانب اللعب بوسط الملعب، الأمر الذي سيكون مفيدًا لهانزي فليك، مدرب البارسا، بالموسم الجديد.

ووفقًا لِما ذكره برنامج "التشرينغيتو" الإسباني الشهير، فإن "داني أولمو لن يلعب مباراة البارسا وفالنسيا؛ لأن النادي لم يتمكن من تسجيله بعد، يخططون للقيام بهذا كي يتمكن من الحضور في الجولة الثانية".

 

 

وما زال يعاني نادي برشلونة من أزمة مالية، ويحتاج إلى المزيد من المال ليتمكن من تسجيل بعض اللاعبين، من بينهم أولمو واللاعبون العائدون من الإعارة.

وسبق للجناح الإسباني أن ارتدى قميص برشلونة في بداية مسيرته، ففي عام 2007، انتقل من شباب إسبانيول إلى شباب البارسا.

وتدرج أولمو في الفئات السنية لبرشلونة حتى عام 2014، ليغادر قبل اللعب للفريق الأول، وينتقل إلى دينامو زغرب الكرواتي، ثم الانضمام لنادي لايبزيغ الألماني، ثم العودة للبلوغرانا مجددًا.

برشلونةالليغا

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