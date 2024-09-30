النصر والهلال والاتحاد ضد الأهلي.. رابطة الدوري السعودي تحدد مواعيد الديربيات

كشفت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري السعودي استقرت على مواعيد مباريات الديربيات المقبلة لدوري روشن، حيث يلتقي النصر والهلال، والاتحاد والأهلي.

وكانت رابطة الدوري السعودي تنتظر انتهاء مباريات دور الـ32 من كأس الملك لإعلان مواعيد مباريات الجولات من الـ9 وحتى الـ13 من دوري روشن، وذلك بعد معرفة الفرق المتأهلة لدور ثُمن النهائي لكأس الملك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين حددت 31 أكتوبر المقبل موعدًا لمواجهة ديربي جدة بين فريق الاتحاد ونظيره الأهلي، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، وفي اليوم الذي يليه يُلعب ديربي الرياض الذي يجمع النصر بالهلال في المرحلة ذاتها.

فيما تقرر إقامة ديربي الشرقية الذي يجمع الاتفاق والقادسية في 2 نوفمبر المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر تخطط لتقديم احتجاج رسمي بشأن موعد مباراة الديربي ضد الهلال، والتي تأتي ضمن الجولة التاسعة، إضافة إلى مواجهتهم مع التعاون في الدور ثمن النهائي من كأس الملك.

ووفقا للروزنامة الأخيرة، فإن النصر سيواجه الخلود في الدوري، والتعاون في كأس الملك، والهلال في الدوري أيام 25 و29 أكتوبر و1 نوفمبر على التوالي، في حين يلتقي استقلال طهران بدوري أبطال آسيا للنخبة يوم 5 نوفمبر.

بينما سيخوض الهلال مواجهات التعاون في الدوري، والطائي في كأس الملك، والنصر في الدوري، أيام 26 و29 أكتوبر و1 نوفمبر على التوالي، بينما سيخوض مباراة استقلال طهران في دوري النخبة الآسيوي يوم 4 نوفمبر المقبل.