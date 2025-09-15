هل خضع المغربي نصير مزراوي لعملية زراعة شعر؟ (صور)

أثار المغربي نصير مزراوي، نجم مانشستر يونايتد، جدلا واسعا بين الجماهير بعد ظهوره بشكل مغاير خلال مواجهة الديربي أمام مانشستر سيتي، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الأحد، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي.

وانتصر سيتي 3-0 في قمة مدينة مانشستر بفضل هدف فيل فودين، وثنائية النرويجي إيرلينغ هالاند.

وتعافى مانشستر سيتي من خسارته في مباراتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، لكنه يتأخر بست نقاط عن ليفربول المتصدر.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط في المركز 14، بعد تلقيه الهزيمة الثانية في أربع مباريات في الدوري هذا الموسم.

وسارع مشجعو مانشستر يونايتد إلى ملاحظة قصة الشعر الجديدة للمدافع المغربي نصير مزراوي.

وبعد مشاركته لخمس دقائق فقط أمام بيرنلي كبديل عقب عودته من الإصابة، خاض أول مباراة أساسية له هذا الموسم يوم الأحد، وظهر بإطلالة جديدة.

إذ اعتمد تسريحة مختلفة تماماً، حيث بدا وكأنه خضع لزراعة شعر، ليظهر برأس حليق بدلاً من خصلاته السوداء الطويلة المعتادة، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشبّه أحد المتابعين إطلالة مزراوي بمظهر نجم ليفربول محمد صلاح، الذي خضع بدوره لإجراء مماثل في نهاية العام الماضي، وكتب: "مزراوي تواصل مع طبيب شعر صلاح".

وليس غريباً أن يخضع لاعبو كرة القدم لزراعة الشعر، فالأمر بات شائعاً منذ سنوات، ومر به عدد من النجوم الكبار، من بينهم صلاح، وواين روني، وتكلف العملية عادة بضعة آلاف من الجنيهات.

كما أن أسماء بارزة أخرى مثل هاري كين، ريان غيغز، ودافيد سيلفا، ظهرت بخط شعر مختلف عما كان عليه في بداياتهم. ومع ذلك، يظل الأمر لافتاً لجماهير كرة القدم كلما شاهدوا نجماً جديداً يظهر بإطلالة شعر مختلفة.