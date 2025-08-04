النصر والهلال مستفيدان.. أكبر 7 مفاجآت في الميركاتو الصيفي

كتب - نور الدين ميفراني

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية تنافسًا حادًّا بين الأندية للتعاقد مع اللاعبين؛ لتعزيز صفوفها قبل بداية الموسم الجديد، وهو ما أدى إلى زيادة القيمة السوقية للاعبين ودفع مبالغ أكبر من المتوقع، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الأعلى إنفاقًا.

وبسبب الصراع بين الأندية والإغراءات المالية والرياضية المقدمة، شهدت سوق الانتقالات عدة مفاجآت غير متوقعة، وتغيير عدد من اللاعبين وجهتهم بشكل مفاجئ.

ونستعرض في التقرير الآتي أبرز مفاجآت سوق الانتقالات الصيفية:

البلجيكي كيفن دي بروين (نابولي)

ودّع النجم البلجيكي كيفن دي بروين فريق مانشستر سيتي بعد مسيرة استمرت منذ صيف 2015، تُوِّج خلالها بعدد مهم من الألقاب؛ أبرزها دوري أبطال أوروبا و6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد رفض إدارة السيتي تجديد عقد نجم الوسط البالغ من العمر 33 عامًا، غادر دي بروين الفريق، وكانت كل التوقعات تشير إلى رحيله نحو الدوري الأمريكي لمزاملة ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

لكن دي بروين فاجأ الجميع، وقرر خوض تحدٍّ جديد مع فريق كبير هو نابولي، بطل الدوري الإيطالي.

فلوريان فيرتز (ليفربول)

تألّق النجم الألماني الشاب فلوريان فيرتز بشكل لافت مع فريقه باير ليفركوزن؛ حيث قاده لتحقيق لقب الدوري الألماني دون أي هزيمة، مُنهيًا بذلك احتكار بايرن ميونخ، كما واصل تألقه رفقة المنتخب الألماني.

وكانت جميع التوقعات تشير إلى رحيل فيرتز نحو بايرن ميونخ، الذي بدا واثقًا من التعاقد مع النجم البالغ من العمر 22 عامًا؛ إلا أن ليفربول دخل بقوة على خط المفاوضات، وقدم عرضًا ماليًا بلغ 125 مليون يورو لنادي باير ليفركوزن، إلى جانب مشروع رياضي طموح أقنع اللاعب بالانضمام إلى الفريق الإنجليزي.

جواو فيليكس (النصر السعودي)

يُعتبر النجم البرتغالي جواو فيليكس (25 عامًا) من اللاعبين الذين قدموا مستويات متباينة خلال مسيرته؛ إذ لم يستقر في نادٍ واحد منذ رحيله عن فريقه الأم بنفيكا.

ورغم اتفاق كثيرين على موهبته وإمكانياته العالية، وأنه قادر على التألق في فريق كبير، فإن مسيرته شهدت تنقلات متكررة. وبعد نهاية إعارته إلى ميلان الإيطالي وعودته إلى تشيلسي، كانت التوقعات تشير إلى رحيله نحو نادٍ أوروبي جديد، وربما العودة إلى بنفيكا.

لكن نادي النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجح في إقناع جواو فيليكس بالانضمام رسميًا إلى صفوفه، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، إضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات.

الفرنسي ثيو هيرنانديز (الهلال السعودي)

يُعتبر الفرنسي ثيو هيرنانديز (27 عامًا) من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، وكان قائدًا لفريق ميلان الإيطالي.

وارتبط اسم الظهير الأيسر الفرنسي بعدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالعودة لريال مدريد، لكن الهلال السعودي دخل بقوة وحسم الصفقة لصالحه في مفاجأة كبيرة مقابل 25 مليون يورو.

الكوري الجنوبي سون هيونغ مين

أعلن النجم الكوري سون هيونغ مين (33 عامًا) مغادرته لفريق توتنهام بالدموع بعد اللقاء الودي أمام نيوكاسل في كوريا الجنوبية، في مفاجأة كبيرة.

ورغم أن سون قائد الفريق وشارك في الفترة الإعدادية، لكنه أخبر المدرب توماس فرانك والإدارة أنه يرغب في الرحيل، رغم تفعيل بند الموسم الإضافي في عقده من قبل توتنهام.

ويشعر سون بأن دوره مع الفريق تراجع بشكل كبير، وفضّل خوض تجربة جديدة، وسيكون الدوري الأمريكي وجهته القادمة ليلعب في صفوف فريق لوس أنجلوس إف سي.

الألماني ليروي ساني (غلطة سراي)

قرّر الدولي الألماني ليروي ساني (29 عامًا)، في خطوة مفاجئة، الرحيل نحو الدوري التركي واللعب لغلطة سراي بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ.

ورغم تلقيه عدة عروض لتجديد عقده مع بايرن ميونخ، وعروض من أندية في إنجلترا وألمانيا، لكنه فاجأ الجميع واختار غلطة سراي التركي.