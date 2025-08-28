هل يجب إقالة روبن أموريم من تدريب مانشستر يونايتد؟

تلقى مانشستر يونايتد صدمة قوية بعد الخروج المبكر من الدور الأول ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية على يد فريق مغمور يلعب في دوري الدرجة الرابعة.

وخسر مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم على يد جرمسبي تاون بنتيجة (11-12) بركلات الترجيح عقب التعادل بهدفين لكل منهما.

وفتحت هذه الخسارة التكهنات حول إمكانية إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم من قيادة مانشستر يونايتد.

ويبقى السؤال هل حان وقت رحيل أموريم عن تدريب العملاق الإنجليزي وهو ما نطرحه في السطور القادمة:

نتائج باهتة

منذ تولي المدرب البرتغالي روبن أموريم صاحب الـ 40 عامًا قيادة مانشستر يونايتد يوم الـ11 من نوفمبر الماضي، ونتائج الفريق تبدو باهتة ولم تعرف التحسن المنشود من جماهير الفريق.

وقاد أموريم الفريق الإنجليزي خلال 45 مباراة، وحقق 17 فوزًا مقابل 19 هزيمة و9 تعادلات كما سجل الفريق 89 هدفًا مقابل استقبال 86 هدفًا.

وكان أفضل إنجاز للمدرب البرتغالي متمثلًا في الوصول لنهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام توتنهام.

أزمات بالجملة

دخل أموريم في أزمات بالجملة مع عدد من لاعبي الفريق الإنجليزي منذ توليه المهمة بداية من ماركوس راشفورد الذي طلب رحيله بعد فترة وجيزة من توليه المهمة.

راشفورد رحل معارًا إلى أستون فيلا الإنجليزي في الفترة بين يناير إلى يونيو 2025 ثم انضم إلى برشلونة الإسباني معارًا في الموسم الحالي.

ودخل أيضًا أموريم في أزمة حادة مع اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الجناح الواعد والذي يتمسك بالرحيل عن الفريق بسبب الخلافات مع مدربه.

وتكررت أزمات أموريم مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلاند والذي تلقى عدة عروض للرحيل عن الفريق والعودة إلى الدوري الإيطالي بعد تجربته السابقة مع أتالانتا.

بداية صادمة

قدم مانشستر يونايتد تحت قيادة أموريم بداية صادمة في الموسم الحالي بعد أن خسر على ملعبه "أولد ترافورد" على يد آرسنال بنتيجة 0-1 في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وتعادل الفريق مع مضيفه فولهام بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية قبل الخروج المرير على يد فريق جرمسبي تاون المغمور.