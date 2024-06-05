حسام حسن يسخر من قصة شعر صلاح في جلسة بينهما

كشف مصدر خاص عن عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة ودية مع محمد صلاح، قائد المنتخب الأول لكرة القدم، للتخفيف من حدة الحالة السلبية بينهما وتقريب وجهات النظر.

ويستهل منتخب مصر حقبة جديدة تحت قيادة أسطورته السابق حسام حسن، في حين يواجه بوركينا فاسو، غدًا الخميس، على استاد القاهرة بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانضم صلاح مؤخرًا للمنتخب المصري، ليظهر لأول مرة مع حسام حسن، بعد فترة شهدت شد وجذب بين الطرفين.

ووفقًا لما ذكره المصدر لـ"إرم نيوز"، فخلال الجلسة سخر حسام حسن بطريقة فكاهية من محمد صلاح بشأن "اللوك" الجديد بعد قص شعر رأسه، قائلًا: "أنت شِلت شعرك زيي يا صلاح أنا كده رضيت عنك".

وحاول حسام حسن إذابة الجليد مع محمد صلاح لإزالة أي خلافات بينهما، والمبادرة لفتح صفحة جديدة.