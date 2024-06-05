حسام حسن يسخر من قصة شعر صلاح في جلسة بينهما
كشف مصدر خاص عن عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة ودية مع محمد صلاح، قائد المنتخب الأول لكرة القدم، للتخفيف من حدة الحالة السلبية بينهما وتقريب وجهات النظر.
ويستهل منتخب مصر حقبة جديدة تحت قيادة أسطورته السابق حسام حسن، في حين يواجه بوركينا فاسو، غدًا الخميس، على استاد القاهرة بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وانضم صلاح مؤخرًا للمنتخب المصري، ليظهر لأول مرة مع حسام حسن، بعد فترة شهدت شد وجذب بين الطرفين.
ووفقًا لما ذكره المصدر لـ"إرم نيوز"، فخلال الجلسة سخر حسام حسن بطريقة فكاهية من محمد صلاح بشأن "اللوك" الجديد بعد قص شعر رأسه، قائلًا: "أنت شِلت شعرك زيي يا صلاح أنا كده رضيت عنك".
وحاول حسام حسن إذابة الجليد مع محمد صلاح لإزالة أي خلافات بينهما، والمبادرة لفتح صفحة جديدة.
وستكون مباراة بوركينا فاسو الاختبار الرسمي الأول لحسام حسن، بعدما خاض مباراتين وديتين في مارس الماضي، فاز في الأولى على نيوزيلندا بهدف قبل الخسارة من كرواتيا 2 - 4.
ويُعد حسام حسن 57 عامًا الهداف التاريخي لمنتخب مصر، إذ سجّل 68 هدفًا في 176 مباراة دولية مثّل فيها الفراعنة بين عامي 1985 و2006.
ويستقبل "الفراعنة" بوركينا فاسو بالقاهرة، الخميس، قبل مواجهة غينيا بيساو بملعبها بعدها بـ4 أيام ضمن المجموعة التي تتصدّرها مصر بـ6 نقاط من فوزين على جيبوتي 6 - 0 وسيراليون 2 - 0، ويملك منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو 4 نقاط لكل منهما، وتتبعهما سيراليون وإثيوبيا بنقطة واحدة، بينما تتذيل جيبوتي المجموعة دون نقاط.
ويتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما قد يملك الوصيف فرصة ثانية عبر خوض ملحق.