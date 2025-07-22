لماذا يجب على ميسي مغادرة الدوري الأمريكي "فورا"؟

حث الظهير الأيسر السابق لمانشستر سيتي، تيري فيلان، الأسطورة ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بضرورة البحث عن تحديات أكثر قوة بعيدا عن فريقه الحالي، إذا أراد أن يحافظ على "شهيته" الكروية قبل كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أن الدوري الأمريكي لا يشكّل بيئة مناسبة له؛ لأنه ليس مفيدا من الناحية التنافسية.

وفي تصريحاته لموقع GOAL، في نسخته الإنجليزية، أوضح فيلان أن مستوى الدوري الأمريكي لا يُعد مثاليا لميسي، حيث بدا أن الأخير يجد سهولة مفرطة في المباريات، وهو ما قد ينعكس سلبا على جاهزيته البدنية والذهنية قبل البطولة العالمية.

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وربطت تقارير أخيرة اسم ميسي بإمكانية الرحيل إلى الدوري السعودي، حيث يتنافس ناديا الهلال والأهلي على التعاقد معه.

وأبدى فيلان استحسانه للفكرة، مشيدا بأداء فريق الهلال السعودي في كأس العالم للأندية الأخيرة، قائلا: "يمكن للدوري أن يساعد ميسي على استعادة مستواه قبل الانضمام إلى منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026".

وتابع: "بالنسبة لميسي، إذا كان يريد حقا استعادة شهيته الكروية، فعليه أن يذهب إلى مكان يوفر له منافسة أعلى تساعده على التطور، الوضع الحالي سهل جدا. إذا نظرت إلى أرقامه، وشاهدت لقطاته، ستجد أن الأمر أشبه بلعبة بلايستيشن بالنسبة له في الوقت الحالي. وهذا ليس صحيا".

وفي مباراته الأخيرة مع إنتر ميامي، سجل ميسي هدفين وصنع مثلهما، وأضاف تيلاسكو سيغوفيا هدفين أيضًا، ليقودا الفريق للفوز على نيويورك ريد بولز بنتيجة 5-1.

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وكان هذا هو اللقاء السادس خلال آخر سبع مباريات الذي يسجل فيه ميسي أكثر من هدف، وبذلك أصبح خامس لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل 35 هدفا على الأقل ويصنع 25 هدفًا أو أكثر خلال عامين، لينضم إلى كل من روبي كين (2013-2014)، سيباستيان جيوفينكو (2015-2016)، كارلوس فيلا (2018-2019)، وكوتشو هيرنانديز (2023-2024).

ويستعد ميسي مع إنتر ميامي، لمواجهة سينسيناتي، فجر يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الدوري الأمريكي، الذي يحتل فيه الرفيق المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بعد لعب 21 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن سينسيناتي، المتصدر الذي خاض 24 مواجهة.