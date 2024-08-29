الزمالك يخسر صفقة جديدة في الميركاتو

خسر نادي الزمالك صفقة جديدة في الميركاتو قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل 2024 – 2025.

ولم يبرم الزمالك بشكل رسمي أي صفقات جديدة قبل إرسال القائمة النهائية التي تشارك في كأس السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية الأفريقية والمحدد لها بعد غدٍ السبت.

وتحرك الزمالك لضم بعض الصفقات الجديدة من بينها الثنائي المغربي كريم البركاوي مهاجم الرائد السعودي ومحمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان الفرنسي.

أخبار ذات علاقة قرار صارم بسبب صفقة الزمالك المثيرة للجدل

وخسر الزمالك صفقة التعاقد مع عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي الذي انضم بشكل رسمي إلى نادي البنك الأهلي بحسب ما أعلنه أشرف نصار رئيس النادي.

وقال نصار عبر إذاعة "أون سبورت" إن البلعوطي انضم إلى صفوف البنك الأهلي، وأصبح لاعبًا في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وتفاوض الزمالك من أجل ضم البلعوطي في الانتقالات الجارية قبل ضياع الصفقة لصالح نادي البنك الأهلي.

وكان نادي البنك الأهلي خطف أيضًا صفقة التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا الذي تفاوض معه الفريق الأبيض لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وتفاوض الزمالك مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية بعد نهاية إعارته للأهلي ولكن الحارس انضم إلى غزل المحلة.

ويفتتح الزمالك موسمه الجديد بمواجهة البوليس الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بجانب لقاء الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.