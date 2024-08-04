شهدت مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الكرة الإسبانية حضورًا لافتًا لصديقة اللاعب البرازيلي إندريك مهاجم الريال الجديد.

وخسر ريال مدريد أمام برشلونة بنيتجة 1-2 بعدما سجل باو فيكتور ثنائية البارسا، بينما أحرز نيكو باز هدف الريال قبل النهاية في المباراة التي أقيمت، فجر اليوم الأحد، على ملعب "ماتلايف ستاديوم" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وشارك إندريك أساسيًا في تشكيل ريال مدريد ولكنه قدّم أداءً متواضعًا كان حديث جماهير فريقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ 18 عامًا إلى ريال مدريد قادمًا من بالميراس البرازيلي في صفقة تصل قيمتها إلى ما يزيد على 47 مليون يورو.

ورغم مستوى إندريك المتواضع وانتقادات جماهير ريال مدريد ضده فإن صديقة اللاعب البرازيلي لم تعبأ بكل هذه الأقاويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت غابريلي ميراندا صديقة إندريك عبر حسابها على موقع "إنستغرام" بعض الصور لها في ملعب مباراة الكلاسيكو بجانب مقطع فيديو للجماهير في الملعب.

وحضرت صديقة إندريك لمؤازرته في بداياته مع ريال مدريد بعدما انضم إلى تدريبات فريقه الجديد عقب نهاية كوبا أمريكا 2024 مباشرة.

ولم يقدم إندريك المستوى المقنع مع منتخب البرازيل خلال كوبا أمريكا كما واصل أداءه الباهت في بداية ظهوره مع ريال مدريد.