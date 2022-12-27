رغم ظهور قمصانه واحتفالاته في الديربي.. مسلي آل معمر يزيد الغموض حول مستقبل كريستيانو رونالدو

زاد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، الغموض حول مستقبل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بعدما سئل عنه بعد مباراة الفريق مع الهلال.

وتعادل النصر مع الهلال بهدفين لمثلهما في دوري روشن السعودي للمحترفين، لكن الأسئلة عن كريستيانو رونالدو لاحقت رئيس نادي النصر بعد المباراة.

وقال آل معمر في سؤال حول رونالدو :"أغلب ما يكتب في وسائل الإعلام غير صحيح".