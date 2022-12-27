رغم ظهور قمصانه واحتفالاته في الديربي.. مسلي آل معمر يزيد الغموض حول مستقبل كريستيانو رونالدو
زاد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، الغموض حول مستقبل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بعدما سئل عنه بعد مباراة الفريق مع الهلال.
وتعادل النصر مع الهلال بهدفين لمثلهما في دوري روشن السعودي للمحترفين، لكن الأسئلة عن كريستيانو رونالدو لاحقت رئيس نادي النصر بعد المباراة.
وقال آل معمر في سؤال حول رونالدو :"أغلب ما يكتب في وسائل الإعلام غير صحيح".
وكان مسلي نفسه قد رد على سؤال طفل قبل عدة أيام حول انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر قائلا: "قول إن شاء الله"، ما فتح باب التكهنات بقوة حول الصفقة.
وجاءت إجابة آل معمر في وقت أشارت فيه تقارير صحفية عديدة إلى تحديد نادي النصر موعدا للاعب لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتوقيع العقود بشكل رسمي.
وكان فابرزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق به في أخبار الانتقالات، قد شدد على أن رونالدو لم يوقع للنصر بعد، لكن النادي السعودي ينتظر فقط رد اللاعب بعدما قدم العرض فعليا.
وشوهد مسلي آل معمر جالسا مع أحد عناصر الفريق المسؤول عن كريستيانو رونالدو قبل عدم أيام.
ومع أنباء اقتراب رونالدو من النصر ظهرت بعض جماهير النادي السعودي ترتدي قمصانا للنادي تحمل رقم 7 واسم كريستيانو رونالدو، حيث بدأ تداولها في الأسواق فعليا، كما شوهدت جماهير أخرى تحتفل في المدرجات على طريقته الشهيرة "siii".
ولم يخرج تعليق من كريستيانو رونالدو حول التوقيع لنادي النصر السعودي حتى اللحظة رغم كثافة التقارير الصحفية حول الصفقة، منذ أن نفى الأمر خلال تواجده مع منتخب البرتغال في كأس العالم.
والمؤكد أن رونالدو ما زال ينتظر عرضا أوروبيا قبل اتخاذ خطوة التوقيع لنادي النصر السعودي ليبدأ مشواره معه مباشرة، في ظل عدم ارتباطه بأي نادٍ منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.