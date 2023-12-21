أمم أفريقيا تتسبب في تأجيل مباريات الدوري المصري

وذكرت الرابطة في بيان لها اليوم على موقعها الرسمي أنها قررت الموافقة على طلب روي فيتوريا مدرب منتخب مصر بعدم إقامة مباريات اليوم الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل في بطولة الدوري لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر المنتخب الأول للإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بساحل العاج.

وقالت الرابطة في بيانها: "سيتم تحديد المواعيد البديلة وذلك في ظل التعاون المثمر بين الرابطة والمنتخب الوطني".

وأضافت: "المباريات المقرر تأجيلها هي فاركو مع الأهلي وبيراميدز مع سموحة وسيراميكا مع الزمالك ومودرن فيوتشر مع الجونة".