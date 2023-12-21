أمم أفريقيا تتسبب في تأجيل مباريات الدوري المصري
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل بعض مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم حتى يستعد المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج المقرر لها يناير كانون الثاني المقبل.
وذكرت الرابطة في بيان لها اليوم على موقعها الرسمي أنها قررت الموافقة على طلب روي فيتوريا مدرب منتخب مصر بعدم إقامة مباريات اليوم الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل في بطولة الدوري لمنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة قبل بداية معسكر المنتخب الأول للإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بساحل العاج.
وقالت الرابطة في بيانها: "سيتم تحديد المواعيد البديلة وذلك في ظل التعاون المثمر بين الرابطة والمنتخب الوطني".
وأضافت: "المباريات المقرر تأجيلها هي فاركو مع الأهلي وبيراميدز مع سموحة وسيراميكا مع الزمالك ومودرن فيوتشر مع الجونة".
وقررت الرابطة كذلك تأجيل مباراة الأهلي مع الزمالك المحدد لها يوم 15 فبراير/ شباط المقبل، بعد تحديد الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) مواعيد إقامة مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا في أحد يومي 16 و17 من نفس الشهر.